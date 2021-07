Iva Zanicchi, il dramma della malattia che l’ha distrutta. Ancora oggi è ridotta così

Iva Zanicchi non riesce più a riprendersi, la malattia l’ha ridotta così e adesso è difficile superare il dolore. Ecco cosa le sta succedendo.

Iva Zanicchi è stata una degli opinionisti dell’Isola dei famosi e in quell’occasione ha fatto valere le sue idee e i pareri riguardo ai naufraghi. Prima del reality la cantante ha vissuto un problema di salute dal quale ancora non si è ripresa.

Una malattia l’ha colpita qualche mese fa e ancora oggi subisce i postumi che non la fanno stare bene. Ne ha parlato a Sogno in un’intervista in diretta.

Iva Zanicchi: i postumi del Covid

Iva Zanicchi ha contratto il Covid qualche mese fa durante la seconda ondata, a causa del virus ha perso anche un fratello ed oggi ha ancora le conseguenze della malattia.

Ha raccontato la sua esperienza a cuore aperto a Sogno, nel corso di un’intervista ha spiegato che

Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio.

Non è ancora uscita del tutto dal calvario che ha dovuto vivere, per fortuna si è distratta nei tre mesi in cui era impegnata con il reality. Per Iva Zanicchi è stato molto importante partecipare da opinionista ad un reality, così da staccare la spina dalla routine e dal dramma vissuto poco tempo fa. Riguardo all’Isola ha rivelato che

L’Isola è crudele. La gente non crede che i concorrenti patiscono davvero la fame, invece si. Fame e solitudine.

Per il momento la cantante è in vacanza anche se sta per uscire il suo prossimo disco. I fan, su Instagram sono quasi duecentomila, non vedono l’ora di ascoltare i suoi brani e di rivederla in qualche trasmissione televisiva nella prossima stagione.