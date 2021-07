Iva Zanicchi va incontro a drammatiche conseguenze: “Ora non posso più farlo”, rivelazione choc della famosa cantante.

Iva Zanicchi va incontro a drammatiche conseguenze: “Ora non posso più farlo”, rivelazione choc della famosa cantante. (Fonte Instagram)

Nei mesi scorsi l’abbiamo vista a L’Isola dei famosi, nel ruolo di opinionista, solare, schietta e simpatica come sempre. Non tutti sanno, però, che Iva Zanicchi sta facendo i conti con gli strascichi del Covid. L’amatissima cantante, infatti, ha contratto il virus lo scorso novembre ed è stata ricoverata diverse settimane, con polmonite bilaterale. Un virus che le ha portato via anche il fratello Antonio, scomparso proprio a causa del Covid.

In un’intervista a Sogno, la Zanicchi ha raccontato delle terribili conseguenze che sta affrontando a causa del Covid. Ecco le sue parole.

Iva Zanicchi, le drammatiche conseguenze del Covid: la dolorosa confessione

Anche Iva Zanicchi vittima del “long Covid”. Ormai è noto che in molti pazienti colpiti da Covid , alcuni sintomi e conseguenze possono protrarsi a lungo, anche per diversi mesi dopo la guarigione. È il caso dell’amatissima cantante, che in un’intervista a Sogno ha raccontato le sue condizioni. Iva ha contratto il virus nel novembre del 2020, in seguito ad una festa in cui i stata a contatto con diverse persone: una forma aggressiva, con polmonite bilaterale, che l’ha costretta in ospedale per diverse settimane. Fortunatamente, la cantante ha sconfitto il virus, ma, ancora oggi, deve fare i conti con spiacevoli conseguenze.

“Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto e adesso non posso più farlo.“, queste le parole dell’ex opinionista de l’Isola dei Famosi, che però resta positiva: “Il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio”.

(Fonte Instagram)

E noi non possiamo che augurare alla mitica Iva Zanicchi la totale guarigione e che tutto passi il più velocemente possibile.