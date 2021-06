ivana-mrazova,-morte-padre.-silenzio-rotto:-la-struggente-lettera-aperta

Ivana Mrazova, a circa due mesi di distanza dalla morte del padre (la triste notizia è stata resa nota dalla stessa modella lo scorso 12 aprile), ha parlato per la prima volta del lutto che sta attraversando. Lo ha fatto attraverso un lungo e struggente post divulgato sul suo profilo Instagram, dove ha scritto una sorta di lettera aperta verso il genitore scomparso. Prima di oggi, come poc’anzi accennato, la 28enne ceca non ha mai raccontato alcun particolare a riguardo della perdita della figura paterna.

Di seguito il post integrale scritto da Ivana, che ha impreziosito il pensiero con una foto in cui la si vede adolescente, felice e stretta attorno al papà:

“Oggi avevo voglia di chiamarti… Di sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni… Mi manchi tanto.. Da quando non ci sei e come se mi mancasse una parte di me. Una parte importante, fondamentale. Una parte che ho avuto da sempre, da quando sono nata. E adesso non c’è… E fa male. Però devo dire una cosa importante, che mi fa stare molto molto molto meglio ed è il fatto che ti sento, che so che mi stai vicino e stai con me anche se non ti vedo. Una notte il cielo era nuvoloso, non si vedeva niente, solo le nuvole e io chiedo se mi dai un segno. E appare una stella così luminosa. Oppure quando sono fuori guardo in alto e vedo una nuvola a forma di cuore e questi sono i piccoli segnali che mi mandi Tu. Poi non parliamo del fatto che ti parlo tutte le notti e ti racconto. Anche se tu sai già tutto – sai anche più di me – e questo mi fa star bene. Non vedo l’ora d’incontrarti di nuovo nei miei sogni. Ti amo”.

Ivana Mrazova, il ritorno in Italia e la storia con Luca Onestini

Nei giorni in cui è scomparso suo padre e in quelli successivi, Ivana è volata in Repubblica Ceca per stare con la sua famiglia. Dopodiché ha fatto rientro in Italia dove a un certo punti si credeva che la sua love story con l’ex tronista Luca Onestini fosse giunta al termine. I due si sono conosciuti nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

A far mormorare il gossip il fatto che per diverse settimane, prima ancora che il papà della Mrazova si spegnesse, la coppia non ha dato alcun segnale. Anzi è rimasta distante, con Ivana di base a Milano e Luca a Bologna. Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna l’ex volto di UeD ha ripreso il percorso di studi per diventare dentista.

Per settimane si sono così rincorse voci – mai confermate dai diretti interessati – di presunte crisi e probabili addii. Sia la modella sia Onestini hanno preferito non commentare in alcun modo gli spifferi della cronaca rosa, nemmeno per smentire ricostruzioni e retroscena più o meno veritieri sul loro conto.

Poi, il colpo di scena. Circa una decina di giorni fa il bolognese e la Mrazova sono riapparsi assieme su Instagram, mano nella mano, smentendo di fatto che la loro relazione fosse giunta al capolinea. A oggi la coppia continua il suo cammino. Quel cammino che iniziò quasi per caso nel 2017, all’interno della Casa più spiata d’Italia.