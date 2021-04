Ivana Spagna: prima e dopo i ritocchi estetici | Sembra un’altra! FOTO

Ivana Spagna è una famosa cantante italiana molto amata dal pubblico, venerdì 16 aprile è tra gli ospiti di Felicissima sera, alle 21.20 su Canale 5. Vi ricordate com’era agli inizi? Ecco la sua incredibile trasformazione.

Ivana Spagna è una cantante molto conosciuta e apprezzata nel nostro Paese. E’ nata a a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, nel 1954 e il suo esordio risale al 1971 con il 45 giri Mamy Blue.

Negli anni Settanta gira per le varie discoteche gli Opera madre cantando sia da sola che con altri gruppi. Nel 1986, finalmente raggiunge l’atteso successo con il singolo Easy Lady che viene distribuito anche in Germania, Francia e Inghilterra. Fino adesso ha inciso 13 album e raggiunto traguardi molto importanti.

Questa sera sarà ospite a Felicissima sera, il nuovo programma del duo comico Pio e Amedeo. Voi però vi ricordate com’era prima di raggiungere la meritata notorietà?

Ivana Spagna: la trasformazione

Spagna è una grandissima artista che ha collaborato anche con grandi nomi del mondo musicale, come per esempio Elton John per la colonna del Re Leone, cartone animato della Disney. Di lei ha sempre colpito non solo la sua voce ma anche il suo aspetto.

E’ stata infatti un’icona di bellezza, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta in cui ha imposto il suo look aggressivo. Per rimane al passo coi tempi però la rocker si è prestata ad alcuni ritocchi estetici che non ha alcun timore di negare.

Se guardiamo i suoi scatti degli inizi la differenza è innegabile, del volto pulito di lei ragazza rimane ben poco. Anche la forma degli occhi, gli zigomi e la bocca sono molto diversi, persino la pelle è cambiata. Il problema però nasce quando lei era ancora giovanissima, quasi una bambina.

Quando era piccola aveva un problema al naso e si vergognava molto, stava sempre in un angolo e usava i capelli come scudo per non farsi notare. Così a 16 anni si è fatta operare, a Verissimo ha detto: “avevo 16 anni… Il giorno dopo mi ricordo di essermi sentita la donna più felice del mondo”. ”

“Voglio togliermi il peso dell’età

In seguito Spagna si è sottoposta alle mani del chirurgo in altre occasioni, come si può vedere dalle foto. In una vecchia intervista ha motivato il perché di tutte queste operazioni: “per togliermi il peso dell’età. Io non mi sento vecchia e non ho niente da nascondere. Considero l’età un regalo del cielo, un privilegio: quello di vivere”.

E’sempre stata a favore della chirurgia estetica, oggi però le cose sono cambiate e lei dichiara di fare un lavoro su se stessa, di mangiare sano, ecc.. Inoltre fa molto esercizio fisico, perché per quello non c’è bisturi che faccia magie.

