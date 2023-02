Ivete Sangalo, Ludmilla e Reação em Cadeia de volta: o que esperar do 2º dia de Planeta Atlântida

Neste sábado (4), se apresentam Armandinho, Jão, Ludmilla, Luan Santana, Ivete Sangalo, Matuê feat 30praum e Vintage Culture. Primeiro dia do festival teve público de 40 mil pessoas. Vitor Kley durante a 26ª edição do Planeta Atlântida.

Roberto Furtado/Agência Preview

Depois de uma noite com muitas emoções com a retomada do Planeta Atlântida e que somou público de 40 mil pessoas na Saba, o segundo dia de festival promete. As apresentações começam às 18h30, nos dois palcos, com nome como Ivete Sangalo, que fará o seu 10º show no Planeta Atlântida.

Saiba o horário e os palcos de todos os shows

FOTOS: Planeta Atlântida 2023, sexta-feira

No Palco Planeta o dia começa com Armandinho, às 18h30. Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê & 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) completam o line-up.

Já no Palco Atlântida se apresentam Zaka (18h30), Comunidade Nin-Jitsu (20h), Gilsons (21h30), Reação em Cadeia (23h), Charlie Brown Jr 30 anos (0h30), Teto & WIU (2h) e Ariel B (3h30).

Arte/g1 RS

Primeiro dia

O Planeta Atlântida voltou a rolar depois de dois anos sem festival, por causa da pandemia. O primeiro dia começou com a já clássica apresentação de Neto Fagundes, que abriu o festival com o Hino Rio-Grandense. Depois, subiu ao palco a banda Lagum.

Além de Gloria Groove, o primeiro dia ainda reserva shows de Jota Quest (21h30), Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (00h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30).

Gloria Groove durante a 26ª edição do Planeta Atlântida.

André Feltes/ Agência Preview

Vittorio Ferla