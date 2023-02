Ivete Sangalo sobe ao palco do Planeta Atlântida pela 10ª vez: ‘tenho o planeta como minha casa’

Palco Planeta ainda tem previstos shows Matuê & 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) neste sábado, último dia de apresentações. Ivete Sangalo no Planeta Atlântida

Ivete Sangalo se apresentou na noite deste sábado (4) pela 10ª vez no Planeta Atlântida, com show que teve clássicos desde o tempo da Banda Eva e novos sucessos. A cantora animou o público que lotou a Saba, em Atlântida.

“Tenho o planeta como minha casa. Já perdi as contas de quantas vezes subi nesse palco. E todas as vezes foi muito maravilhoso. Não sou Ivete Sangalo, sou Ivetchê”, disse ao público durante o show.

As primeiras músicas foram as conhecidas “Tempo de alegria”, “Abalou”, “Sorte grande”, “Festa”, “Acelerae” e os novos sucessos “Cria da Ivete” e “Tá solteira”.

A cantora não parou nem um minuto de cantar e dançar, chamando o público para participar. Em um dos momentos do show, pegou um violão e começou a entoar “Eva”, um dos principais sucessos da carreira, de forma lenta. Em seguida, largou o instrumento e transformou o Planeta Atlântida em uma grande festa de carnaval.

Em um dos momentos do show, o público entoou: “é a maior cantora do Brasil!”, e Ivete brincou: “vocês acham?”. Ivete perguntou ao público quem já tinha ido ao Carnaval de Salvador e brincou que todos poderiam ir e se hospedar na casa dela.

Ao final, a cantora repetiu “Cria da Ivete” e se despediu dos planetários em sua 10ª apresentação na Saba.

Antes do show, Ivete conversou com a reportagem da RBS TV sobre a expectativa para a retomada.

“O Rio Grande do Sul é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, porque desde o começo da minha carreira, desde o comecinho da Banda Eva, eu sempre fiquei uns dias a mais… muitos amigos, muitos fãs aqui e, hoje, eu estou aqui para matar a saudades deles.”

Veja o setlist do show

Cria da Ivete

Tempo de alegria

Abalou

Sorte grande

Festa

Acelerae

Tá solteira

Muito obrigada axé

Rua da Saudade

Me abraça

Beleza rara

Dançando

A galera

Chupa toda

Eva

Cria da Ivete (repete)

Programação

O segundo dia de Planeta ainda terá shows de Matuê feat 30praum às 2h e Vintage Culture às 3h30. No Palco Atlântida, o DJ Ariel B encerra a noite às 2h30.

