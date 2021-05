j-ax,-concerto-cancellato,-pubblica-un-video-sui-social-e-il-web-lo-applaude

Purtroppo la pandemia da coronavirus sta continuando a mettere in ginocchio determinati settori nel nostro paese e non solo. Oltre al mondo della ristorazione che sembra essere ormai in ginocchio, anche il mondo della musica non è da meno. È da circa un anno e mezzo che purtroppo i cantanti ed in generale gli artisti non possono esibirsi e non possono fare concerti, per evitare assembramenti che potrebbero far aumentare i contagi. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo la quale il concerto di J-ax in programma al Mediolanum Forum il prossimo 20 giugno, è stato definitivamente cancellato. È stato nella giornata di ieri che è arrivata una comunicazione ufficiale diffusa dall’organizzazione, nella quale si legge che purtroppo data la persistente situazione epidemiologica legata al covid il concerto di J-ax è stato cancellato. Ma qual è stata la reazione del cantante?

Cancellato il concerto di J-Ax del prossimo 20 giugno

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, purtroppo J-ax avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 20 giugno al Mediolanum Forum di Assago. Il concerto però purtroppo è stato cancellato. “Data la persistente situazione epidemiologica legata al covid-19 e il perdurare dello stato di emergenza, siamo spiacenti di comunicare che il concerto di J-Ax previsto per domenica 20 giugno al Mediolanum Forum di Assago è cancellato”. Questo quanto si legge nella nota dell’organizzazione, diffusa nelle scorse ore. Nonostante, comunque i contagi siano in calo, sembra esserci ancora tanta paura e soprattutto tanta incertezza nell’organizzare eventi di questa portata.

La reazione del cantante

Inutile dire che J-ax è rimasto piuttosto male e che di certo non si aspettava che il suo concerto venisse cancellato. Così, J-Ax senza perdere tempo ci ha tenuto a dire la sua e soprattutto a rassicurare tutti i suoi fan, dicendo che a breve restituirà tutti i soldi a chi precedentemente aveva acquistato i biglietti. “Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli per date che nessuno in Italia vi può assicurare, oggi, che saranno con certezza rispettate. E quando dico ‘restituito’ intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro”. Questo quanto dichiarato da J-Ax, il quale ha voluto ancora una volta dire a tutti che restituirà tutti i soldi del biglietto.

J-Ax restituirà i soldi ai fan

L’artista dice di comprendere bene la situazione che c’è nel nostro paese e di non aver nessun dubbio nel ridare i soldi a chi ha pagato per poter assistere al suo concerto. Il cantante aggiunge di capire bene quanto, in questo momento, possa far comodo ad una famiglia che ha pagato per vedere il suo concerto, ricevere indietro il denaro, visto che non può prendere parte all’evento. Poi, la conferma dalla bocca dell’artista, il quale confessa di non sentirsi pronto a mettere a rischio la vita degli altri e che per questo motivo il concerto verrà annullato. Poi, l’augurio che ben presto potrà tornare a far musica sul palco.