j-ax-parla-della-rottura-con-fedez-e-senza-mezzi-termini-dice-“io-non-ho-…”

J-Ax è un noto rapper italiano, il quale fa musica ormai da tantissimi anni e tanti sono i successi da lui cantati. Indimenticabile quando faceva parte degli Articolo 31, gruppo con cui è diventato tra l’altro famoso e popolare. Poi, è arrivato il successo come solista anche se negli ultimi anni tante sono state le collaborazioni con altri artisti. Uno tra tutti Fedez, il rapper milanese con cui J-Ax ha sfornato davvero tantissimi successi, soprattutto tormentoni estivi. Improvvisamente purtroppo i due si sono poi separati e si è anche parlato di una lite anche se effettivamente non si sono mai conosciute le reali motivazioni che hanno portato i due a separarsi.

Fedex e J-Ax un grande sodalizio finito poi dopo pochi anni, ma per quale motivo?

Adesso, a distanza di un pò di tempo sono arrivate delle indiscrezioni al riguardo. In realtà, si stanno diffondendo su Tik Tok dei video riguardanti un’intervista rilasciata da J-Ax lo scorso anno a Dikele per Esse Magazine, nel corso della quale sembra aver parlato proprio di questa rottura con Fedez.

J-Ax spiega i motivi della rottura con l’amico e collega Federico

“Rapporti rotti con i colleghi? Dal mio punto di vista il problema non sono io, quindi le relazioni di questo tipo sono state due o tre. Penso tu ti riferisca a Marra e Guè e poi Fedez. Con Neffa ad esempio non ho mai litigato. Con Marra e Guè era la questione che noi eravamo i comunisti col Rolex e loro Santeria. Ovviamente si era creata questa cosa di dissing, ma io ci sono finito in mezzo. Con Federico invece sono questioni che vanno oltre il rapporto personale. Quando c’è di mezzo una società insieme e robe simili, a quel punto uno non può nemmeno scendere troppo nei dettagli. Però ti assicuro che io non ho tradito nessuno”. Sono state queste le parole dichiarate proprio dal rapper il quale però ha anche aggiunto di non rinnegare quello che ha fatto musicalmente insieme a Fedez.

Le dichiarazioni di J-Ax

“Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto musicalmente con Fedez. Sono orgoglioso da ciò che abbiamo fatto, credo sia stata bella musica. Anche le cose più zarre mi piacciono. Ci sono pezzi di Comunisti col Rolex a cui sono molto affezionato.Musica del C è uno dei brani più belli del disco. Quindi sono troppo contento di quello che abbiamo creato. Ovviamente la botta nazional popolare ti fa perdere i consensi delle gente cool, ma tanto quelli non li sopporto”. Queste ancora le parole di J-Ax che ha continuato dicendo che lui e Fedez sono sicuramente delle persone molto diverse ma hanno gli stessi gusti in campo musicale.