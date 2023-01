JA Cultura: Amaro Freitas e Xênia França estão na agenda desta semana no RS

Programação inclui ainda homenagem a Jupiter Maçã e apresentação de Lourena, Orochi e L7nnon no Litoral Norte. Amaro Freitas

João Vicente / Divulgação

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem show de Amaro Freitas e Xênia França no Porto Verão Alegre, além de homenagem a Jupiter Maçã e apresentação de Lourena, Orochi e L7nnon no Litoral Norte. Confira a agenda completa abaixo.

Júpiter Day

Fundador de duas das bandas mais importantes do cenário rock gaúcho, TNT e Os Cascavelletes, o músico Flávio Basso, conhecido como também Júpiter Maçã, será homenageado nesta quinta (26) em um show com participação de diversos artistas do estado. Morto em 2015, Júpiter será homenageado em três shows com três formações diferentes. Haverá também uma exposição fotográfica, com curadoria de Fábio Alt . Os ingressos, à venda no local e pela plataforma Sympla, custam R$ 120 em primeiro lote.

Lourena, Orochi e L7nnon

Três dos grandes nomes do hip-hop nacional se reúnem na noite desta sexta (27), no Maori Beach Club, em Xangri-Lá, no Litoral Norte. L7nnon, com mais de 10 milhões de ouvintes mensais e dono de hits como “Ai, Preto” e “Desenrola, Bate, Joga de Ladin”, sobe ao palco com Orochi e Lourena. Os ingressos, a partir de R$ 45, podem ser comprados na plataforma Uhuu.

L7nnon

Lennon Abrão/g1

Amaro Freitas convida Xênia França

A programação do festival Porto Verão Alegre 2023 apresenta, nesta sexta-feira (27), show de Amaro Freitas e com participação de Xênia França. Em mais de uma hora de espetáculo, Amaro cruza elementos da cultura popular afro-brasileira com jazz. No roteiro do concerto, há músicas próprias como “Viva Naná” homenagem ao também pernambucano Naná Vasconcellos, e “Gloriosa”, além de releituras como Footprints (de Wayne Shorter) e Carinhoso (de Pixinguinha). Na segunda parte do show, ele recebe a cantora Xenia França para apresentar outros temas. Os ingressos já estão esgotados.

A rapper Xênia França

Melanina/Divulgação

