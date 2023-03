JA Cultura: Ana Carolina, Paulinho Mixaria e recital de piano estão na agenda

Estão na agenda, também, show da banda Maneva e comemoração dos 45 anos do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz. Ana Carolina apresenta show de turnê em homenagem a Cássia Eller

Priscila Prade

Nesta semana, as atrações incluem muita música. Confira a agenda completa abaixo.

Ana Carolina canta Cássia

A cantora Ana Carolina chega a Porto Alegre com um show em homenage a Cássia Eller, que morreu em 2001. No espetáculo “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, Ana faz uma viagem pessoal no tempo, relembrando quando a jovem garota mineira ouviu Cássia pela primeira vez aos 16 anos.

A apresentação ocorre na sexta-feira (31), às 21h, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Os ingressos são vendidos online, nas bilheterias do próprio auditório e no Shopping Lindoia.

Paulinho Mixaria

O humorista Paulinho Mixaria se apresenta em Gravataí, nesta quinta-feira (30), no Teatro do Sesc (Rua Anápio Gomes, 1.241). Na sexta (31), o comediante tem show em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country. Sábado (1º) é dia de espetáculo no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo.

O comediante com quase 30 anos de carreira leva ao palco seu mais recente espetáculo de comédia “Tá todo mundo louco”, que promete arrancar gargalhadas de toda a família com “causos” divertidos e muita interação com o público.

Os ingressos para Gravataí, Porto Alegre e Novo Hamburgo são vendidos on-line (clique nas cidades para conferir). Todos os shows são às 21h.

Paulinho Mixaria se apresenta em Balneário Camboriú

Divulgação

Recital de piano de Frederic Chiu

O pianista norte-americano Frederic Chiu, que já se apresentou em algumas das mais importantes salas de concerto do mundo, faz sua estreia em Porto Alegre com um recital no auditório do Instituto Ling. Nesta quinta (30), às 20h, o instrumentista mostra o projeto Classical Smackdown, uma espécie de duelo entre compositores em que o público escolhe o seu favorito.

Enquanto interpreta ao vivo obras do russo Serguei Prokofiev e do francês Claude Debussy, Chiu convida os ouvintes a elegerem suas músicas preferidas, incentivando a participação do público em momentos interativos que contarão com tradução simultânea em português.

Os ingressos para a performance custam R$ 50, no valor inteiro, e R$ 25, para quem tem direito a meia-entrada. A venda ocorre no site do Instituto Ling e na recepção do centro cultural (Rua João Caetano, 440).

Maneva

A banda Maneva apresenta tour comemorativa de 18 anos de carreira com muito alto astral no Bar Opinião, nesta sexta (31), às 23h30. A setlist conta com hits como como “Pisando Descalço”, “Saudades do Tempo”, “Seja pra Mim” e muito mais. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Ói Nóis Aqui Traveiz

A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz comemora 45 anos de teatro com uma programação especial de eventos.

Na sexta (30), às 20h, o grupo apresenta “Violeta Parra uma Atuadora!”, na Terreira da Tribo (Rua Santos Dumont, 1186, bairro São Geraldo). Já no domingo (2), às 17h, tem a encenação de “O Amargo Santo da Purificação”, no Parque da Redenção.

