JA Cultura: atrações com acessibilidade estão na agenda desta semana no RS

Eventos incluem cinema e artes visuais com acessiblidade, além do início da programação paralela do Fantaspoa e show de Paul Di’Anno. Veja programação. O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem cinema e artes visuais com acessiblidade, além do início da programação paralela do Fantaspoa e show de Paul Di’Anno. Confira a agenda completa abaixo.

Margs – visitas mediadas em Libras

Vânia Rosa da Silva é pedagoga e trabalha como intérprete há 30 anos

Grégori Bertó/Secom

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) promove, nesta quinta (23), mais uma visita mediada na Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto, que começou em janeiro, apresenta a exposição “Acervo em movimento”, que inclui obras adquiridas pelo museu nos últimos quatro anos, em um formato focado na acessibilidade e na inclusão de pessoas surdas.

A mediadora das visitas em Libras, Vânia Rosa da Silva, é pedagoga e trabalha como intérprete há 30 anos. Durante os encontros promovidos pelo projeto, ela não atua como tradutora de um mediador do museu, como costuma ocorrer em outras situações. O diferencial é a mediação feita diretamente em Libras, sem intermediários. Para tanto, Vânia passou por uma capacitação e uma imersão sobre a história do museu, as obras e os artistas apresentados na exposição.

A mediação em Libras ocorrerá até junho. Os encontros são gratuitos e ocorrem uma vez por mês, sempre em quintas-feiras. As vagas são limitadas a 20 pessoas por mediação, e as inscrições podem ser feitas por meio deste formulário.

Fantaspoa 2023

A preparação para a edição de 2023 do Fantaspoa, que irá ocorrer entre 13 e 30 de abril, começa nesta semana, em uma programação paralela especial, com duas sessões musicadas na quinta (23) e na sexta-feira (24), sempre às 20h, no Instituto Ling. Em ambas as datas, o público poderá conferir a exibição do clássico Frankenstein, de James Whale, enquanto a banda Quarto Sensorial e o produtor musical Fu_k The Zeitgeist executarão ao vivo uma trilha sonora criada exclusivamente para acompanhar a projeção da obra.

Considerado o mais influente filme de horror já produzido, o longa-metragem com duração de 70 minutos apresenta Boris Karloff como o monstro Frankenstein, numa emblemática atuação sobre a alienação e a natureza humana. Os ingressos para cada sessão custam R$ 40 no valor inteiro e R$ 20 para quem tem direito a meia-entrada. Os tickets já estão disponíveis no site http://www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural (Rua João Caetano, 440).

Paul Di’Anno

Paul Di’Anno é a principal atração do Iron Maiden Day

Divulgação

Vocalista do Iron Maiden nos dois primeiros álbuns da banda, o músico Paul Di’Anno se apresenta nesta quinta-feira (23), no Teatro CIEE, em Porto Alegre, após oito anos afastado dos palcos. Os ingressos estão à venda pela internet.

Cine Farol – Semana da Acessibilidade

Entre os dias 23 de março e 1º de abril, o Cine Farol promove sua semana da acessibilidade com a exibição dos filmes nacionais “Kevin” e “Marte Um” com exibições com acessibilidade total (libras, legendagem descritiva e audiodescrição). A programação é inteiramente gratuita.

Dias 23, 24, 25 e 26/2 e 1/3

15h – Kevin

17h30 – Marte Um

Kevin, de Joana Oliveira

É a primeira vez que Joana, uma brasileira, visita sua amiga Kevin na Uganda. Elas se tornaram amigas há 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha e faz muito tempo que não se veem. A partir desse encontro, o filme tece a fina trama que é uma conversa entre duas amigas: as histórias do passado, os desejos, os caminhos trilhados, os diferentes modos de encarar a matéria do vivido e um elo de amor e sororidade que resiste à distância e ao tempo. 2021, Documentário, 81 min. Classificação Indicativa: 12 anos

Marte Um, de Gabriel Martins

Uma família de quatro membros da classe média baixa tenta manter o seu espírito e os seus sonhos nos meses seguintes à eleição de um presidente que representa tudo o que eles não são. 2022, Drama, 115 min. Classificação Indicativa: 16 anos.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata