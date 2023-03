JA Cultura: Carnaval de Porto Alegre e Gilberto Gil estão na agenda cultural deste fim de semana no RS

Programação inclui ainda abertura de exposições e shows da cantora americana J.J. Thames. Gilberto Gil

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Neste fim de semana, as atrações incluem os desfiles das escolas de samba no Carnaval de Porto Alegre, show do cantor Gilberto Gil e abertura de exposições. Confira a agenda completa abaixo.

Carnaval de Porto Alegre

Carnaval de Porto Alegre em 2022

O Carnaval de Porto Alegre será realizado nos dias 3 e 4 de março. O Complexo Cultural do Porto Seco irá receber cerca de 20 mil pessoas para assistir aos desfiles das escolas de samba. Pela pista irão passar 20 escolas dos grupos Ouro e Prata e mais a Tribo Os Comanches.

A abertura dos portões no Porto Seco será às 18h30. Para acessar o local é preciso estar com o ingresso em mãos. Às 18h50, o bloco do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) abre a avenida do samba. Os desfiles das escolas iniciam às 20h, na sexta-feira (3), e às 19h20, no sábado (4). Todas as informações podem ser conferidas no site da prefeitura.

O músico uruguaio Diego Janssen faz uma série de apresentações no RS nesta semana. Nesta sexta (3), ele realiza um workshop de live-looping, técnica que utiliza em seus shows, no Estúdio Gaia, em Porto Alegre. O ingresso on-line custa R$ 250. Janssen é um multi-instrumentalista, compositor e produtor que, em suas performances ao vivo, grava loops de bases de guitarras, beats, percussão e samples.

No sábado (4), ele fecha a programação da Mostra Tum Tum, no Parque dos Macaquinhos (Rua Dr. Montaury, s/n), em Caxias do Sul. Já no domingo (5), ele se apresenta no Tablado Andaluz, em Porto Alegre, com ingressos a R$ 30 no local.

Gilberto Gil

Gilberto Gil tem três apresentações marcadas em Porto Alegre, na sexta (3), no sábado (4) e no domingo (5). Há poucos ingressos disponíveis, com preços a partir de R$ 280. Nos shows, músico e banda levam o público por uma jornada musical e afetiva permeada das visões de mundo do baiano, um dos compositores, cantores e instrumentistas mais relevantes e influentes do mundo. O músico deve passar a limpo sua carreira, com sucessos como “Toda Menina Baiana”, “Andar Com Fé” e “Esperando na Janela”.

Exposição “Da Pintura Necessária”

No dia 4 de março (sábado), às 14h, a Fundação Iberê abre sua agenda de exposições de 2023 com o artista paulista André Ricardo. Aos 37 anos, André é um dos nomes da arte contemporânea brasileira que está mostrando a sua potência mundo afora. Recentemente, retornou de uma residência artística na RU – Residency Unlimited, no Brooklyn, em Nova York.

Com curadoria de Claudinei Roberto da Silva, “Da pintura necessária” apresenta 56 obras produzidas com têmpera ovo, que consiste na mistura do pigmento com a gema, uma técnica predominante na arte italiana pré-renascentista. Grande parte dos trabalhos será exposto pela primeira vez, entre eles, um pequeno conjunto de pinturas produzidas em NY, em 2022.

A visitação fica aberta até 30 de abril, de quinta a domingo, das 14h às 18h. Às quintas, a entrada é gratuita. De sexta a domingo, os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 30.

Exposição “Sem Peso e Cem Medidas”

Um dos nomes da geração 1980 nas artes plásticas brasileira, José Spaniol, abre, neste sábado (4), a programação de 2023 do V744atelier, em Porto Alegre. Na exposição ‘Sem peso & Cem medidas’, o artista faz uma mostra de caráter retrospectivo da carreira e destaca esculturas e instalações que marcam sua reconhecida trajetória artística.

A mostra fica aberta para visitação até 28 de abril, com entrada gratuita.

Festival Paulo Moreira de música instrumental

A primeira edição do Festival Paulo Moreira vai reunir mais de 15 grupos de música instrumental do RS entre os dias 2 e 5 de março, no Café Fon Fon, Espaço 373, Gravador Pub e Sala Jazz Geraldo Flach.

Criado por um grupo de amigos, o projeto foi prontamente abraçado por espaços culturais e artistas da cena gaúcha. Toda a renda será revertida ao tratamento de saúde do jornalista. A primeira edição contará com grupos das mais variadas vertentes. O Café Fon Fon, Espaço 373 e Sala Jazz Geraldo Flach (2, 3 e 5 de março respectivamente) receberão duas bandas por noite. A primeira se apresenta às 20h30, e a segunda às 21h30. No sábado (4), o Gravador Pub abrirá suas portas às 14h para uma maratona musical até o final da noite.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site.

Mostra Recordar é Viver – histórias de Carnavais

A mostra irá exibir filmes que retratam o carnaval no Brasil e no mundo. Dez títulos da programação têm entrada franca. Em outros filmes, o ingresso custa R$ 10. As sessões acontecem de 2 a 12 de março, sem sessão na segunda-feira (6), na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, no Centro Histórico, Porto Alegre).

A bilheteria abre às 14h30min nos dias de exibições, e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou pix.

Show Rota de Pedestre

Na sexta-feira (3), a Rota de Pedestre lança seu primeiro álbum, o ‘Nós Nessa Cidade’, no Teatro Bruno Kiefer em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Álbum de estreia da banda, com oito canções inéditas e já se encontra disponível nas plataformas de streaming desde dezembro de 2022. Para participar do show, os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

J.J Thames

A cantora americana J.J. Thames traz um espetáculo regado à blues, jazz, rock e gospel, em um repertório com algumas músicas de seus álbuns, e ainda: Tina Turner, Etta James, Koko Taylor e John Lee Hooker, e muitos outros standards do blues de Chicago e do classic rock, em uma performance que vai além dos limites dos palcos, com uma artista incansável que gosta de estar junto ao seu público, envolvendo a todos com sua energia e potência de voz única.

Os shows acontecem Montenegro (03/03), Canoas (04/03), Lajeado (05/03), Caxias do Sul (07/04), Pelotas (08/03), Camaquã (09/03) e Gravataí (10/03).

