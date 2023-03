JA Cultura: Carnaval de Uruguaiana e show dos Replicantes estão na agenda cultural no RS

Programação inclui ainda início da turnê da dupla 50 Tons de Pretas e tributo a Elvis Presley. Replicantes

Nesta semana, as atrações incluem o Carnaval de Uruguaiana, shows de Replicantes e 50 Tons de Pretas, além de tributos a Pearl Jam e Elvis Presley. Confira a agenda completa abaixo.

Carnaval de Uruguaiana

O carnaval fora de época de Uruguaiana completa 18 anos em 2023. Neste ano, um dos eventos culturais mais famosos do RS e do país acontece entre quinta (9) e sábado (11), com ingressos já à venda pelo site Minha Entrada. Os desfiles na Avenida Presidente Vargas voltam depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia.

A atual campeã, Unidos da Cova da Onça, traz um enredo inspirado no orixá africano Atotô Ajuberô, que é reconhecido como o senhor da cura. A Unidos da Ilha do Marduque, vice-campeã da última edição, vai cantar sobre a ancestralidade que ecoa nos tambores sagrados da ilha.

A terceira colocada na última edição, a caçula entre as escolas de samba, Imperadores do Sol, vai desfilar com o enredo “Força da vida, ouro da terra”, perguntando para os foliões “o que é ouro para você?”. Já a escola de samba Deu Chucha na Zebra, que ficou na quarta posição no último carnaval, neste ano vai trazer para a Presidente Vargas o Brasil sertanejo.

Os Rouxinois, a escola de samba mais antiga de Uruguaiana, vai celebrar seus 70 anos dizendo que é no palácio do samba, como é chamada a sua quadra de ensaios, onde mora a felicidade. Já a Bambas da Alegria vai homenagear o protetor dos animais, São Francisco de Assis, transformando oração em samba-enredo. A Apoteose do Samba vai cantar sobre a lenda da fênix e o renascer do Carnaval. Por fim, a Império Serrano vai levar para a avenida um grande baile de máscaras.

Cabaré da Mulher Braba

Um novo centro cultural de Porto Alegre, chamado Zona Cultural (Avenida Alberto Bins, 900), abre nesta quarta-feira (8), com sessão do espetáculo Cabaré da Mulher Braba, às 20h. A peça inédita da Cia. Rústica, um dos mais premiados grupos teatrais gaúchos, tem direção de Patrícia Fagundes. O espetáculo também tem sessão na quinta (9), no mesmo horário.

Financiada sem patrocínio e apenas com recursos privados, a Zona Cultural é gerenciada por uma rede de artistas gaúchos. Localizado entre o Centro Histórico e o chamado Quarto Distrito, o espaço tem como objetivo proporcionar à cidade um lugar único de convívio e experiência artística em um espaço múltiplo com projetos criativos e pedagógicos que articulam diálogos sociais.

O espetáculo tem entrada gratuita, mas é necessário reservar convites pelo site Sympla.

Show Águas de Março – 65 anos da Bossa Nova

Os músicos Wyl, Renato Côrtes e Ciro Rodrigo comemoram os 65 anos da Bossa Nova em um show nesta quinta (9), no Teatro Renascença, em Porto Alegre. No repertório, os músicos devem tocar canções de Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Newton Mendonça, Marcos e Paulo Sérgio Valle, Carlos Lyra, entre outros.

Os ingressos custam R$ 50 e podem ser comprados no local, no dia do show, ou antecipados no Sal Fino Bistrô e Café, que fica no subsolo da Galeria Chaves (Rua Dos Andradas, 1444).

50 Tons de Pretas

Divulgação/Rogério Soares

Destaque da cena musical gaúcha, a dupla 50 Tons de Pretas apresenta nesta quinta (9), às 21h, o primeiro espetáculo de 2023. “Tira o teu racismo do caminho” será apresentado no Espaço Agulha (R. Conselheiro Camargo, 300), com entrada gratuita. Esta será a primeira apresentação da turnê que deve percorrer o estado. Formada pelas cantoras e instrumentistas Dejeane Arruée e Graziela Pires, a dupla une música com engajamento em lutas sociais e antirracistas, além de celebração da ancestralidade.

Os Replicantes

Os Replicantes 39 anos tocam na quinta-feira (9), às 22h, no bar Ocidente em Porto Alegre no projeto Ocidente Acústico. O show será uma homenagem às mulheres. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

Por ser a semana do Dia Internacional da Mulher, a banda prepara um repertório com músicas sobre a condição feminina que estão nos seus álbuns Os Replicantes 2010 e Libertá; como Maria Lacerda e Feminicídio.

Tributo Pearl Jam

Nesta sexta-feira (10), o bar Opinião recebe, pela primeira vez em Porto Alegre, a banda carioca Black Circle. Reconhecida na internet por interpretar com extrema fidelidade os clássicos da banda norte-americana Pearl Jam, o grupo apresenta um show que ultrapassa 2h, visitando todos os álbuns do PJ e tocando todos os clássicos. Ingressos disponíveis na Sympla.

Elvis Tribute com Dean Z

O maior tributo a Elvis Presley se apresenta em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna na sexta às 21h. Os ingressos estão à venda na Sympla.

Elvis Experience promove uma imersão completa na vida e na obra do artista mais icônico de todos os tempos. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70, o show revisita os maiores sucessos do cantor num formato totalmente ao vivo.

