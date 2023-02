JA Cultura: confira a programação de Carnaval no RS

Porto Alegre, Caxias do Sul, Jaguarão, São Lourenço do Sul e Cassino estão na agenda da folia. Porto Alegre tem programação de Carnaval

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem música e teatro. Confira a agenda completa abaixo.

Carnaglau no Café Fon Fon

Glau Barros e Gelson Oliveira comandam a folia no Café Fon Fon nesta sexta (17) e sábado (18) de fevereiro e revivem o espírito dos antigos bailes de carnaval de salão. A participação especial fica por conta do cantor Gil Collares. O baile começa às 21h e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Glau Barros estará acompanhada dos músicos Marco Farias (teclado), Silfarnei Alves (violão) e Josué Oliveira (percussão). No repertório, clássicos como “Noite dos Mascarados” (Chico Buarque), “Pierrô Apaixonado” (Noel Rosa e Heitor dos Prazeres) e “Máscara Negra” (Zé Kéti e Pereira Passos).

Carnaval Raiz

Começa nesta sexta (17) a programação especial Carnaval Raiz no Parque Olivas de Gramado. Até a próxima terça (21), cada dia será dedicado a um estilo musical com destaque o Tributo a Tim Maia no domingo (19). Na sexta-feira (17), o aquecimento é com DJ Mau Bagarollo e Sax Live, no sábado (18) é a vez do pagode com P6N e DJ Rômulo Guedes.

Já a segunda (20) será dedicada ao pagode do Carioca’s Samba Club e DJ Greg e, para finalizar, a terça-feira de Carnaval (21) será com Brilho do Samba e Sax Live. As atrações do Carnaval Raiz iniciam às 15h e seguem até o pôr do sol. Os ingressos podem ser adquiridos no site do parque.

Moradores de Gramado e Canela que apresentarem comprovante de residência e documento com foto pagam meia-entrada, assim como idosos e estudantes que apresentarem a Carteira Nacional de Estudante.

Agenda blocos de Porto Alegre

Sábado (18) – Carnaval de rua com o Bloco Fusca Azul. Na rua Santos Dumont, 710, bairro Floresta. Das 10h às 23h40.

Sábado (18) – Bloco da Praça: Carnaval dos moradores do entorno da Praça Israel, no Menino Deus. Das 8h às 20h.

Sábado (18) – Carnaval da Vó Chica, na Praça do México. Das 16h às 19h.

Domingo (19) – Carnaval no Bom Fim: evento na rua Bento Figueiredo entre a rua Felipe Camarão e a rua Ramiro Barcelos. Apresentação com banda de samba. Das 16h às 23h.

Domingo (19) – Carna Fuga: evento do Bar Fuga, no 4º Distrito, tendo como atração o Bloco da Laje. Das 12h às 23h59.

Domingo (19) – Bailinho da Lopo: Tradicional Carnaval de rua na Cidade Baixa, na Lopo Gonçalves. Das 15h às 22h.

Domingo (19) – Samba de Carnaval, na Rua Coronel Genuíno, esquina com a Fernando Machado. Das 12h30 às 22h30.

Terça-feira (21) – Ensaio de rua da Estado Maior da Restinga. Das 18h às 23h.

Terça-feira (21) – Terça de Samba com Grupo Puro Athral, no Viaduto Otávio Rocha. Das 18h30 às 21h30.

Quarta-feira (22) – Cortejo de Carnaval, na Rua Francisco Ferrer. Das 17h às 20h15.

Programação do Carnaval de Caxias do Sul

Sábado (18)

Bloco da Ovelha – Concentração: Rua Tronca e cortejo segue por ruas da cidade, a partir das 12h.

Acadêmicos do Luizinho – Concentração: Rua Jacob Luchesi, a partir das 16h.

Domingo (19)

Bloco da Velha – concentração: esq. Dom José Barea com Vereador Mario Pezzi, das 14h às 22h

Programação do Carnaval de Pelotas

Sábado (18)

13h – Saída da rua Sete de Setembro entre as ruas Andrade Neves e 15 de Novembro

14h – Saída em frente ao Café Aquários

14h – Rua Três de Maio (entre a rua José do Patrocínio e Antero Leivas)

16h – Saída em frente ao Café Aquários

17h – Saída da rua José do Patrocínio, número 8

Domingo (19)

13h30 – Saída em frente ao Café Aquários

16h30 – Saída da avenida Amazonas até a Praça Aratiba

17h – Bairro Quartier

18h – Rua Cel. Alberto Rosa no Quadrado

Terça-feira (21)

11h – Entorno da Praça Coronel Pedro Osório

Programação de Carnaval de São Lourenço do Sul

Sábado (18)

Praia das Nereidas – 16h – Trio Elétrico

Passarela do Samba Jorge Luis Peixoto Pereira – 21h – Abertura Oficial do Carnaval

Domingo (19)

Praia da Barrinha – 15h – Descidão dos Mercenários

Praia das Nereidas – 15h – Carros Humorísticos, 16h – Trio Elétrico

Passarela do Samba Jorge Luis Peixoto Pereira – 21h – Clubes Sociais, Bloco Carnavalesco, Trios Elétricos e Escola de Samba

Segunda-feira (20)

Praia das Nereidas – 16h – Trio Elétrico

Passarela do Samba Jorge Luis Peixoto Pereira – 21h – Carros Humorísticos, Blocos Carnavalescos, Grupo Carnavalesco, Trios Elétricos

Terça-feira (21)

Passarela do Samba Jorge Luis Peixoto Pereira – 21h – Clubes Sociais, Bloco Carnavalesco, Trios Elétricos e Escola de Samba

Programação do Carnaval de Jaguarão

Sexta-feira (17)

23h – Abertura Oficial do Carnaval

Sábado (18)

21h – Blocos, bandas e apresentações especiais

Domingo (19)

18h – Baile Infantil no Mercado Público

21h – Blocos, bandas e apresentações especiais

Segunda-feira (20)

21h – Blocos, bandas e apresentações especiais

Terça-feira (21)

18h – Baile Infantil no Mercado Público

21h – Blocos, bandas e apresentações especiais

Programação de Carnaval no Balneário Cassino

Na Avenida Rio Grande

Sexta-feira (17) – 19h

Sábado (18) – 20h

Domingo (19) – 21h

Segunda-feira (20) – 20h

Terça-feira (21) – 19h

Carnaval de Salão da SAC

Sábado (18) e segunda (20): Baile adulto – a partir da meia-noite

Domingo (19) e terça (21): Baile Infantil – Das 19h às 21h

