JA Cultura: Emicida, circo e exposição de arte recheiam a agenda do final de semana

Nesta semana, as atrações incluem shows musicais, circo e exposições. Confira a agenda completa abaixo.

Uma Penã Flamenca

Uma Peña Flamenca é a reunião de artistas e apreciadores de flamenco em um encontro aberto onde todos são convidados a desfrutar e vivenciar de perto uma arte que apresenta canto, guitarra, baile e interpretação na sua composição de cena.

Será no nesta sexta-feira (31), às 20h, na Zona Cultura (Avenida Alberto Bins, 900, no Centro Histórico). Os valores dos ingressos variam de R$ 25 a R$ 50. Eles podem ser comprados pela internet (www.entreatosdivulga.com.br/nochedelpuerto).

LaVaca

Nesta sexta (31), às 21h, a multi-instrumentista e compositora Clarissa Ferreira sobe ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373, em Porto Alegre) com o show LaVaca. A artista apresenta performance que alia música e pesquisa, abordando questões que repensam o regionalismo gaúcho nos espaços sociais e na geografia local, a partir dos elementos simbólicos e códigos sonoros.

Os valores dos ingressos variam de R$ 35 até R$ 100. Eles podem ser comprados pela internet.

20 anos de carreira

Neste sábado (1º de abril), Cristian Sperandir, artista da música contemporânea, comemora 20 anos de carreira tendo no repertório temas autorais que estão no álbum mais recente lançado, Bons Ventos, além de novos arranjos para temas já conhecidos como A Night in Tunisia (Dizzy Gillespie) Lígia (Tom Jobim), entre outros.

A apresentação será no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), às 21h. Os valores dos ingressos variam de R$ 35 até R$ 100. Eles podem ser comprados pela internet.

Sapateando sem Fronteiras

O projeto Sapateando sem Fronteiras segue apresentando master classes e oficinas até domingo (2 de abril). Foram reunidos profissionais da dança de diferentes estilos, como flamengo, chula, malambo e tap dance.

As atividades são abertas ao público e gratuitas (precisa se inscrever pela internet). Vão ocorrer na Tanguera Estudio de Danza (Rua Comendador Coruja, 380, em Porto Alegre).

Bloco do Afeto

A artista e ilustradora Carla Barth faz a exposição Bloco do Afeto na Galeria Ecarta (Avenida João Pessoa, 943, em Porto Alegre), das 10h às 18h, até 23 de abril, de terça-feira a domingo. Ela traz um apanhado do seu trabalho com 25 obras inspiradas na natureza e nas diversas influências do folclore, mitologia, arte naif, clássica e oriental. A entrada é gratuita.

Circo Fantástico

O Circo Fantástico está montado no estacionamento do Barra Shopping Sul (Avenida Diário de Notícias, 300, Cristal) nesta sexta-feira (3). São 48 artistas, entre acrobatas, malabaristas, mágicos e palhaços. O espetáculo conta com o desafio dos motociclistas, no Globo da Morte. Haverá acrobacias em tecidos, performances no trapézio, apresentação de contorcionismo e bambolê.

Ele funciona até domingo (2). Nesta sexta, às 20h30. No sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30. Os valores dos ingressos variam de R$ 40 até R$ 400. Eles estão à venda na bilheteria e pela internet.

Transmobilização

A performance Transmobilização vai reunir sete bailarinos que vão convidar o público para apresentações de ritmos como house dance e hip hop na escadaria do Viaduto Otávio Rocha (Avenida Borges de Medeiros, 786, Centro Histórico, em Porto Alegre). A entrada é gratuita. Será neste sábado (1º de abril, às 18h30).

Concerto de Páscoa

Como parte das celebrações da Páscoa, os grupos vocais Madrigal Nestor Wennholz e Coral Porto Alegre apresentam o Concerto de Páscoa. O evento ocorre neste sábado (1º de abril), às 19h, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1.047, em Porto Alegre). Os ingressos, que custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada), podem ser adquiridos no dia e no local do evento ou pela internet.

Turma do Pagode

No repertório do show, a Turma do Pagode deve apresentar sucessos de toda carreira, como “Lancinho”, “Sua Mãe Vai Me Amar”, “Bebe e Vem Me Procurar”, “Deixa em Off”, além dos mais recentes lançamentos, como “Fora dos Stories”.

Será neste sábado (1º de abril), no Clube Tradição (Avenida Boqueirão, 801, em Canoas), a partir das 21h. Os valores dos ingressos variam de R$ 35 a R$ 1,1 mil e podem ser comprados pela internet.

Braza

Os cariocas da Braza se apresentam neste sábado (1º de abril), às 23h30, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834, Cidade Baixa, em Porto Alegre), com a tour do seu disco mais recente, “EITA”, e os sucessos da carreira como “Ande”, “Segue o Baile” e “Chama”. Os ingressos estão à venda pela internet e têm valores entre R$ 65 e R$ 170.

Frequências Sonoras

A cantora baiana Jadsa e a escritora e desenhista gaúcha Lara Fuke se encontram no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440, Três Figueiras, em Porto Alegre) neste sábado (1º de abril), às 18h, para uma apresentação que explora as sonoridades da língua falada e suas intersecções com a música. Enquanto Jadsa fará um show solo com o repertório do seu álbum mais recente, Olho de Vidro (2021), Lara criará ilustrações e intervenções gráficas ao vivo.

Os ingressos para o evento são gratuitos e limitados mediante inscrição prévia pela internet.

15 anos do Programa de Alfabetização Audiovisual

Para comemorar os 15 anos do Programa de Alfabetização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), haverá uma edição especial da Sessão Vagalume com uma visita guiada pela Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, Centro Histórico, em Porto Alegre).

Será neste sábado (1º de abril) e domingo (2), às 15h. A visita guiada será às 14h30. É gratuito com distribuição de senhas a partir das 14h.

Emicida

Emicida apresenta o espetáculo “AmarElo” no Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685, Farroupilha, em Porto Alegre), neste sábado (1º de abril) e domingo (2), às 21h. O show conta com canções do álbum, como a faixa-título e “Quem Tem Um Amigo (Tem Tudo)”, intercaladas com sucessos que marcaram a carreira do cantor. Os ingressos à venda pela internet.

Domingo clássico

A Orquestra de Câmara da Ulbra retoma a temporada de concertos neste domingo (2 de abril), às 19h, com a tradicional série Domingo Clássico. Será na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280, em Porto Alegre).

3º Festival Meu Mundo Azul

Nomes da cena musical do Rio Grande do Sul vão se reunir neste domingo (2 de abril), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a partir das 19h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834, Cidade Baixa, em Porto Alegre), para arrecadar recursos para a construção, na capital gaúcha, da sede do Projeto Angelina Luz, que acolhe autistas e suas famílias.

O 3º Festival Meu Mundo Azul terá shows de Serginho Moah, Marginal Zero, 50 Tons de Pretas, Bibiana Petek, Otto Gomes, Visionários – Tributo CBJR, além de participações especiais de Rafael Malenotti e Marcos Petry. Os ingressos antecipados custam R$ 30 e estão disponíveis pela internet. O convite impresso pode ser comprado direto com o Projeto social Angelina Luz. No local e no dia do show, o valor será de R$ 40.

Ospa

Nesta sexta-feira (31), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza um concerto gratuito na Paróquia São Vicente de Paulo (Rua Papa João XXIII, 429), em Cachoeirinha. A apresentação dá continuidade à tradição que remonta ao início da sua história e leva o trabalho desenvolvido pela Orquestra para mais municípios gaúchos. O concerto tem regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, e participação da soprano Elisa Lopes, como solista convidada.

