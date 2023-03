JA Cultura: exposição, shows e documentário estão na agenda cultural no RS

Programação inclui ainda homenagem da Orquestra Villa-Lobos a Milton Nascimento. O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem shows, exposição e lançamento de documentário. Confira a agenda completa abaixo.

Exposição Caminhos de Proust

Fica aberta até este sábado a exposição “Caminhos de Proust”, na Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre. A exposição marca os 100 anos de falecimento de Marcel Proust, um dos maiores escritores do século 20. A visita é gratuita, mas é preciso agendar no site da biblioteca.

A visitação pode ser feita de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h.

Documentário “Só Juntos – Dá pra Mudar, É Só Começar”

Produzido pela ONG Parceiros Voluntários, o documentário “Só juntos – dá pra mudar, é só começar” tem lançamento nesta quinta-feira, às 18h, no Centro de Educação Ambiental – CEA (Rua T , n 143 – Bom Jesus). O filme conta a história de três comunidades de periferia do Brasil, uma do Rio de Janeiro, outra de São Paulo e a Comunidade da Bom Jesus, em Porto Alegre.

Orquestra Villa-Lobos

Em uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento, a Orquestra Villa-Lobos apresenta o espetáculo “Bituca” nesta sexta (17), no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340). A partir das 20h, 30 jovens músicos, ao lados dos convidados Álvaro Rosa Costa, Beto Chedid, Paola Kirst, Stephanie Soeiro e Simone Rasslan, darão vida aos principais sucessos do artista, que se despediu dos palcos em 2022.

Don L

Isabel Gandolfo

Don L apresenta nesta quinta (16), no Opinião, o show do seu mais recente trabalho, “RPA2”, a partir das 23h. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla. Os preços variam entre R$ 55 e R$ 110.

O espetáculo de RPA2 é uma celebração. O mais recente trabalho do MC e produtor Don L, Roteiro pra Aïnouz, Vol 2, que traz versões propositivas de sonoridades contemporâneas como o rap, o funk, o trap e o drill, além de soul e MPB, despertou paixões.

