JA Cultura: exposições artísticas e peças de teatro estão na agenda desta semana no RS

Espetáculos ‘2068’ e ‘Gabinete de curiosidades’ integram programação do Porto Verão Alegre. Exposição fotográfica “Olhar Peregrino”

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem exposições fotográficas e peças de teatro.

Exposição fotográfica

O Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta a exposição “Olhar Peregrino”. Uma experiência desenvolvida em uma oficina de fotografia da rede Geração Pop Rua, que trabalha com pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

A mostra reúne registros fotográficos de Alexandre da Silva Portuguez, Carlos César da Costa Silva, Dejair Passos, Jaime Gregorio Fogaça, Júlio César Galvão Carvalho Latoya Mota. Os participantes expressam olhares e sentimentos em relação à cidade e ao modo de ver os diferentes espaços.

A exposição está aberta diariamente, das 10h às 18h, no Espaço Evelyn Ioschpe, 5° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), no Centro de Porto Alegre.

Intervenção artística Talita Hoffmann

A artista Talita Hoffmann expõe intervenção inédita no Instituto Ling, em Porto Alegre, até o dia 25 de fevereiro. O mural pode ser conferido com entrada gratuita de segunda a sábado, das 10h30 às 20h.

O trabalho de grandes dimensões, que une elementos do design gráfico, da ilustração e da pintura, foi criado a partir de sobreposições de fotos do prédio do Instituto Ling feitas pelo público, utilizando a linguagem vetorial e elementos da colagem e da serigrafia para apresentar diferentes planos e perspectivas.

Desenvolvida em um espaço com seis metros de largura e quase três de altura, levou cinco dias para ser executada.

Gabinete de curiosidades

O espetáculo gaúcho “Gabinete de Curiosidades”, depois de passar por São Paulo, faz apresentações no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, nesta quarta (1º) e quinta-feira (2). As duas sessões são às 21h.

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser adquiridos no site do festival.

Espetáculo 2068

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe nesta quarta-feira (1º), às 20h, o espetáculo “2068”, do Grupo Máscara EnCena. Integrando a programação do Porto Verão Alegre, a peça se passa em um futuro distópico e retrata a resiliência humana através da manipulação de bonecos e do uso de máscaras. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e estão disponíveis no site do festival.

