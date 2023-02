JA Cultura: gastronomia, arte e humor estão na agenda desta semana no RS

Obras de Bernardete Conte são veiculadas nas estações e perfis da Trensurb; mostra coletiva ocorre na Casa de Cultura Mário Quintana; Rafael Ritta estará em São Leopoldo. Veja programação. Coletânea dos Artistas Gaúchos apresenta obras da artista Bernardete Conte

Reprodução/Bernardete Conte

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem arte, humor e gastronomia. Confira a agenda completa abaixo.

Artistas Gaúchos

Nesta quarta-feira (15), a Coletânea dos Artistas Gaúchos apresenta obras da artista Bernardete Conte. O projeto do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, da Trensurb, busca destacar a produção dos artistas visuais do estado. Os perfis nas redes sociais da Trensurb, do Espaço Multicultural e nos monitores do Canal Você, nos trens e estações, farão a veiculação de imagens da obra da artista.

A curadoria da Coletânea é do poeta e assessor da Trensurb, Élvio Vargas, da artista multimídia Liana Timm e da professora Dione Detanico. As obras selecionadas por Bernardete são parte da série “No fio dos sonhos”, produzidas em 2020 com pintura acrílica, transferências de fotos e colagens.

Exposição

Inaugura nesta quarta-feira (15), a exposição “Notas para depois de amanhã” na Galeria Augusto Meyer, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. A mostra coletiva conta com obras de 28 artistas que integram o acervo do MACRS, parceiro do projeto.

A curadoria é assinada pelos 19 participantes do 2º Ciclo de Aulas Plataforma – Artes Visuais.

Humor

O humorista gaúcho Rafael Ritta se apresenta nesta quinta-feira (16) em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com o show “Eu Sou Alex Ahã”. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no site. A apresentação acontece no São Léo Comedy e começa às 20h.

Festa de Produtos Coloniais

Começa nesta quinta-feira (16) a 15ª Edição da Feprocol – Festa de Produtos Coloniais, que acontece até 26 de fevereiro em Nova Pádua, na Serra. O evento deste ano terá como tema “Uma Festa com Ritmo de Alegria”.

A Festa de Produtos Coloniais acontece a cada quatro anos, no centro da cidade, e tem como objetivo valorizar a cultura italiana. A edição deste ano contará com festival de gastronomia, piquenique, encontro de carros antigos, show de balonismo, degustação de vinhos, encontro de soberanas da região e café colonial.

Vittorio Ferla