JA Cultura: mostra de Carnaval e festival de música estão na agenda cultural do RS

Festival Paulo Moreira de música instrumental

A primeira edição do Festival Paulo Moreira vai reunir mais de 15 grupos de música instrumental do RS entre os dias 2 e 5 de março, no Café Fon Fon, Espaço 373, Gravador Pub e Sala Jazz Geraldo Flach.

Criado por um grupo de amigos, o projeto foi prontamente abraçado por espaços culturais e artistas da cena gaúcha. Toda a renda será revertida ao tratamento de saúde do jornalista. A primeira edição contará com grupos das mais variadas vertentes. O Café Fon Fon, Espaço 373 e Sala Jazz Geraldo Flach (2, 3 e 5 de março respectivamente) receberão duas bandas por noite. A primeira se apresenta às 20h30, e a segunda às 21h30. No sábado (4), o Gravador Pub abrirá suas portas às 14h para uma maratona musical até o final da noite.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site.

Mostra Recordar é Viver – histórias de Carnavais

A mostra irá exibir filmes que retratam o carnaval no Brasil e no mundo. Dez títulos da programação têm entrada franca. Em outros filmes, o ingresso custa R$ 10. As sessões acontecem de 2 a 12 de março, sem sessão na segunda-feira (6), na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, no Centro Histórico, Porto Alegre).

A bilheteria abre às 14h30min nos dias de exibições, e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou pix.

Show Mulheres Apaixonadas

O show das cantoras e compositoras Amanda Gabana e Gabriela Lery celebram canções de amor das novelas brasileiras. A apresentação acontece nesta quinta-feira (2), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. A entrada é franca.

The Gladiators

A banda de reggae “The Gladiators” sobe ao palco do Opinião na quinta, às 22h30 desta quinta-feira (2). Prestes a completar 55 anos de carreira, o grupo apresenta clássicos como “Hello Carol”, “Bongo Red”, “Look is Deceiving” e “Chatty Chatty Mouth”. O show de abertura será realizado pela banda Massifique. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

Wander Wildner

Wander Wildner volta ao Theatro Fuga com o show Canções Iluminadas de Amor, nesta quinta-feira (2), às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site.

A apresentação marca o lançamento do seu segundo livro, Canções Iluminadas de Amor. No show o músico apresenta um vasto repertório incluindo músicas novas, mas também repleto de antigos sucessos de sua carreira solo, como “Bebendo Vinho” e “Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo”, releituras das clássicas Astronauta e Sandina, dos Replicantes, e versões que estarão em seu novo álbum, como Redemption Song, de Bob Marley, e Sangue Latino, dos Secos & Molhados.

Camila e A Ponte resgatam obras de cantoras negras

Camila e A Ponte resgatam obras de cantoras negras em show no Instituto Ling nesta quinta-feira (2). Na apresentação que une jazz e soul, o grupo interpreta um repertório especial que vai das brasileiras Alcione e Ludmilla às norte-americanas Ella Fitzgerald e Billie Holiday.

Os ingressos para o show custam R$ 50 no valor inteiro e R$ 25 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site.

Show Rota de Pedestre

Na sexta-feira (3), a Rota de Pedestre lança seu primeiro álbum, o ‘Nós Nessa Cidade’, no Teatro Bruno Kiefer em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Álbum de estreia da banda, com oito canções inéditas e já se encontra disponível nas plataformas de streaming desde dezembro de 2022. Para participar do show, os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

J.J Thames

A cantora americana J.J. Thames traz um espetáculo regado à blues, jazz, rock e gospel, em um repertório com algumas músicas de seus álbuns, e ainda: Tina Turner, Etta James, Koko Taylor e John Lee Hooker, e muitos outros standards do blues de Chicago e do classic rock, em uma performance que vai além dos limites dos palcos, com uma artista incansável que gosta de estar junto ao seu público, envolvendo a todos com sua energia e potência de voz única.

Os shows acontecem em Taquara (02/03), Montenegro (03/03), Canoas (04/03), Lajeado (05/03), Caxias do Sul (07/04), Pelotas (08/03), Camaquã (09/03) e Gravataí (10/03).

