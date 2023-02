JA Cultura: música, teatro, cinema e carnaval infantil estão na agenda deste fim de semana no RS

Casa de Cultura Mário Quintana recebe atrações para crianças neste sábado (!1). No Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o espetáculo Velha D+ encerra o Porto Verão Alegre. Veja programação abaixo. Os Fagundes fazem show em Tramandaí no sábado

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem música e teatro. Confira a agenda completa abaixo.

Zé Caradípia

O cantor e compositor Zé Caradípia apresenta o show Acústico, interpretando 15 sucessos com voz e violão neste sábado (11), às 18h, no projeto Ecarta Musical, em Porto Alegre. A entrada é gratuita.

No repertório, composições como “Asa Morena”, “Coisa Simples”, “Retina da Alma”, “Mais Um, “Algodão Doce”, “Quanto há de Tempo”, “Flor Canção” e “Nossa canção de acordar”.

Carnaval infantil na CCMQ

A Travessa dos CataVentos da Casa de Cultura Mário Quintana receberá neste sábado (11), das 15h às 20h, uma série de atrações infantis. Haverá perna de pau, bolha de sabão e pinturinhas de rosto para celebrar o Carnaval. A programação tem entrada franca.

A iniciativa é da Casa de Cultura Mario Quintana, do Instituto Estadual de Artes Cênicas e do Instituto Estadual de Música e instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura.

Os Fagundes

Os Fagundes fazem show neste sábado no calçadão de Tramandaí dentro da programação do Estação Verão Sesc. A apresentação terá início às 18h no palco RecreArte, unidade móvel do Sesc. O show é gratuito e aberto ao público.

No repertório, clássicos nativistas como “Origens”, “Canto Alegretense”, “Galpão Crioulo” e “Querência Amada”.

Batalha de Slam

Acontece neste sábado, a Batalha de poesia falada & verso livre focada no protagonismo negro no Bar da Carla. As inscrições são limitadas e acontecem a partir das 16h. A competição terá início às 17h.

As regras incluem mínimo de três poesias de até 3 minutos, somente poesias autorais e é proibido usar adereços cênicos ou instrumento musical. O bar fica na Lobo da Costa, 24, Cidade Baixa, na Capital.

Cinema

A Cinemateca Capitólio apresenta neste sábado e domingo (12), às 15h, o filme 101 Dálmatas. Os ingressos custam R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada) e estarão disponíveis meia-hora antes das sessões. A Cinemateca fica na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, no Centro Histórico da Capital.

Velha D+

Encerrando a programação do Porto Verão Alegre, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe, nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12) o espetáculo Velha D+ com a atriz Fera Carvalho Leite. Unindo teatro, música e dança, o monólogo reflete sobre questões e estigmas que envolvem o envelhecimento da mulher. Os ingressos estão disponíveis no site do festival.

Com texto original de Bob Bahlis, responsável pela direção do espetáculo, a narrativa da peça também se inspira em Clarissa Pinkola Estés, Naomi Wolf, Anne Kaupf, Miriam Goldenberg, Epícuro e Madonna.

Espetáculo Velha D+ com a atriz Fera Carvalho Leite

