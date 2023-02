JA Cultura: Nei Lisboa, Porto Verão Alegre e atrações musicais estão na agenda da semana no RS

Programação inclui espetáculos com entrada franca. Veja detalhes abaixo. Nei Lisboa se apresenta em Porto Alegre nesta quarta-feira (8)

André Feltes/Divulgação

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem música e teatro. Confira a agenda completa abaixo.

Nei LisPoa

O espetáculo de verão do cantor Nei Lisboa está nesta quarta-feira (8) às 20h no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. Esta é a 13ª edição de Nei LisPoa e vem para celebrar um país que renasce para seu povo e para o mundo.

Acompanham o cantor, Luiz Mauro Filho no piano e teclado, Paulinho Supekovia na guitarra e Giovanni Berti na percuteria. No repertório, já estão confirmadas versões de “Que loucura”, de Sérgio Sampaio, e “When I’m sixty-four”, de Paul McCartney, já que cantou completou 64 anos em 18 de janeiro.

Chiara Civello

A italiana Chiara Civello se apresenta nesta quarta-feira (8), às 21h, no Agulha, em Porto Alegre, com o repertório do álbum “Chansons: International French Standards”. Os ingressos estão à venda pala plataforma Sympla.

O disco homenageia grandes autores franceses que marcaram a música internacional. De Michel Legrand a Charles Aznavour, Édith Piaf, Charles Trénet, Jacques Brel ou Gilbert Bécaud e Francis Lai. Chiara busca redescobrir canções que atravessaram as fronteiras da França por mais de 70 anos sem nenhuma referência a sua herança francesa.

Céu-duro

Nesta quarta-feira (8), o Farol.live promove performance inédita com entrada franca a partir das 19h na Praça da Alfânega, na Capital. Céu-duro poderá ser conferida em frente ao Farol Santander, apresentada pelo Coletivo Grupelho.

A atividade é uma parceria do 8º Festival Kino Beat e o Farol.live. O projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções é um espaço de incentivo à criação e experimentação em diferentes linguagens e tecnologias. A programação conta com imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas e audiovisual .

O projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Santander e realização da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo.

Expresso 25

Grupo musical Expresso 25 mostra seu novo projeto, Suíte Tom Jobim, nesta quarta (8) e quinta-feira (9) dentro da programação do Porto Verão Alegre. O espetáculo, que reúne algumas das mais importantes composições do maestro, como “Desafinado”, “Insensatez”, “Águas de Março”, “Wave”, “Corcovado” e “Chega de Saudade”, acontecem às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre.

Os ingressos estão à venda no site do festival.

Com direção artística, regência, arranjos e o piano do maestro Pablo Trindade-Roballo, o repertório conta com 15 canções de Tom Jobim, além de quatro peças instrumentais, com uma roupagem especial para as 38 vozes do grupo. No palco, também estarão Everson Vargas no contrabaixo, Rubens Baggio no violão, Ricardo Arenhaldt na bateria, Federico Trindade na percussão e Eduardo Linn na marimba. A direção cênica é de Deborah Finocchiaro e o figurino de Antônio Rabadan.

Maikinho Pereira

O humorista Maikinho Pereira se apresenta, nesta quinta-feira (9), no Teatro do Sesc o espetáculo “Alegria Feitoria”. Os ingressos estão disponíveis no site do projeto Porto Verão Alegre.

Bruna é uma personagem criada pelo humorista, que faz uma sátira dos ex-participantes do Big Brother Brasil. Com uma personalidade caótica, Bruna faz piadas sobre situações do trabalho e suas empreitadas como coach de candidatos para entrar no BBB.

Jonathan Ferr

O pianista carioca Jonathan Ferr faz apresentação nesta quinta-feira (9), às 20h, no Instituto Ling, em Porto Alegre. O artista irá recriar junto do trio de jazz gaúcho, KIAI, temas de ambos os repertórios. O show contará ainda com projeções do artista visual, Raphael de Luca.

O evento integra a programação do Porto Verão Alegre, com ingressos à venda no site do projeto.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla