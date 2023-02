JA Cultura: pianista da Osesp, Krisiun e festival literário estão na programação deste fim de semana no RS

Eventos incluem oficina para mulheres com mais de 40 anos, apresentações de pianistas e show da banda Krisiun. Veja abaixo. O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

Nesta semana, as atrações incluem oficina para mulheres com mais de 40 anos, apresentações de pianistas e o show da banda Krisiun. Confira a agenda completa abaixo.

Oficina Fluxo Criativo e Teatro para Mulheres 40+

Oficina é uma parceria da atriz e bailarina Fera Carvalho Leite com o autor e diretor de teatro Bob Bahlis

A atriz e bailarina Fera Carvalho Leite e o autor e diretor de teatro Bob Bahlis oferecerá, a partir de março, uma oficina de 3 meses para mulheres com mais de 40 anos. Em 12 encontros, a oficina contará com conteúdos de dança, teatro, criatividade, comunicação não violenta e textos de mulheres como Clarice Lispector, Adelia Prado, Clarissa Pinkola Estés além textos autorais e de escolha das alunas.

As práticas convidarão à busca de reflexões sobre sentimentos, necessidades e valores que nortearão um sentido de propósito criativo expandido para o dia a dia fora do estúdio. As inscrições podem ser feitos pelo formulário on-line ou pelo telefone (51) 99677-8040.

Olga Kopylova

Considerada uma das melhores pianistas em atividade no Brasil, Olga Kopylova vem a Porto Alegre para apresentar um recital no Instituto Ling neste sábado (25), às 19h. A instrumentista nascida no Uzbequistão é a pianista titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Em Porto Alegre, ela interpretará obras de Debussy, Akimenko, Villa-Lobos e Beethoven. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos no site http://www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural (Rua João Caetano, 440).

Ney Fialkow

O pianista gaúcho Ney Fialkow se apresenta neste sábado (25), às 20h, na Sede da Bell’Anima (Rua Oniotan, S/N – Recanto Maestro), na abertura da temporada do espaço cultural de São João do Polêsine. O programa terá a estreia mundial dos Prelúdios para Piano Livro II, criados pelo compositor Vagner Cunha especialmente para Fialkow. Os ingressos estão à venda no local e na plataforma Sympla por R$ 100.

Festival Literário Rastros de Verão

Porto Alegre recebe a quarta edição do Festival Literário Rastros do Verão entre este sábado (25) e 30 de março em diversas livrarias e espaços culturais da cidade. Evento idealizado para homenagear a memória e o legado literário de João Gilberto Noll e comentar e ler a produção literária local mais recente, o festival ocorre em cinco livrarias da cidade, na Casa de Cultura Mario Quintana e no espaço Olho Mágico, com a presença de cerca de 60 autores e autoras. No dia de abertura, na livraria Paralelo 30, o festival conta com a participação do escritor Altair Martins e da professora e pesquisadora Rejane Pivetta, que irão comentar as principais temáticas da obra do escritor homenageado; no mesmo dia e local ocorre um bate-papo com a escritora Clara Corleone sobre sua mais recente publicação, o romance “Predadores”. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Clube de Choro de Porto Alegre

Com mais de 30 anos de trajetória, o Clube do Choro de Porto Alegre se apresenta neste domingo (26) no CHC Santa Casa. Para a apresentação no CHC, o grupo será representado por Luiz Palmeira no violão de sete cordas, Camanga no cavaquinho, Antonyo Rycardo no bandolim e André Rocha no pandeiro. A apresentação terá entrada gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Krisiun

Uma das mais importantes do metal brasileira, o Krisiun traz a Porto Alegre a tour de lançamento do novo álbum, “Mortem Solis”, neste domingo, no Bar Opinião. Os ingressos, em primeiro lote, custam R$ 90 e podem ser comprados on-line ou no local.

A Banda paulista Krisiun é uma das que vai se apresentar no evento

