JA Cultura: Planta & Raiz, Marco Luque e Mundo Bita estão na agenda do fim de semana

Robson Minhoca/Divulgação

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem Planta & Raiz, Marco Luque e Mundo Bita. Confira a agenda completa abaixo.

Planta & Raiz

Celebrando 25 anos de carreira e o lançamento da turnê acústica, o grupo de reggae Planta & Raiz se apresenta em Gravataí, neste sábado (11). O show começa às 20h, no Quintal do Clube, na Rua Benjamin Constant, 410.

A apresentação serve como aquecimento para o Lollapalooza, no dia 24, em São Paulo. A banda será a primeira do reggae nacional a tocar no festival.

Os ingressos para o show de Gravataí são vendidos na plataforma Sympla.

Dana Farias

A cantora Dana Farias apresenta o show “Meu black é assim”, com sua banda. A sua voz feminina, negra e periférica leva ao palco um som afro urbano e contemporâneo.

O show, com entrada franca, faz parte do projeto Ecarta Musical. A apresentação faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

O espetáculo ocorre às 18h, na Fundação Ecarta, na Avenida João Pessoa, 943. O show também terá transmissão ao vivo pelo canal do youtube da Fundação Ecarta.

Levanta Favela: ‘Maria, Suas Filhas e Seus Filhos’

O projeto Levanta Favela inicia circuito de apresentações e oficinas em seis bairros da Capital gaúcha a partir deste final de semana. Tendo a rua como palco, o espetáculo “Maria, Suas Filhas e Seus Filhos” traz ao debate temas como maternidade solteira, êxodo rural, prostituição e desigualdade social.

As atividades irão ocorrer nos domingos, às 16h, nas comunidades do Arquipélago, Chapéu do Sol, Lami, Mário Quintana, Passo das Pedras e Pitinga. Mais detalhes nas redes sociais do grupo.

Escrita e dirigida pelo grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela, o texto é baseado na peça “Maria e seus Cinco Filhos”, do dramaturgo catarinense João Siqueira. No elenco, estão Pâmela Bratz, Danielle Rosa, Ricardo Padilha, Merlin Morlos, Thomaz Rosa e Andrea Sparremberger.

Hevo84

A banda de pop rock formada em Paranaguá, cidade do litoral do Paraná, no final de 2005, chega a Porto Alegre com uma proposta diferenciada. O grupo mistura elementos do rock, beats de música pop e levadas românticas no piano.

Todas as letras são autorais e falam sobre amor, motivação e especialmente sobre momentos de superação dos integrantes da banda, Renne Fernandes (vocalista), Eric Malfini (guitarrista) e Daniel Perim (baterista).

O show ocorre no bar Opinião, na Rua José do Patrocínio, 834, a partir das 19h30 de sábado (11). Ingressos na bilheteria oficial e no site.

Projeto Chamas

O projeto Chamas será lançado no domingo (12), das 14h às 19h, em oficina aberta e evento de apresentação no Meme Estação Cultural, na Rua Lopo Gonçalves, 176.

Integrando artes cênicas, visuais, música, reflexão, rodas de conversa e circulação do espetáculo homônimo, o projeto já iniciou a etapa de oficinas em comunidades.

Inscrições no site.

Mundo Bita

Mundo Bita

Divulgação

A tarde de domingo (12) será de uma viagem ao Mundo Bita, no Auditório Araújo Vianna, , na Avenida Osvaldo Aranha, 685. A partir das 15h, o público confere o espetáculo “A semente da diversão é a imaginação”.

O show tem cerca de 70 minutos de duração e um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação. Entre as novidades, “O Amor é tudo de bom”, criada por Chaps e pelo rapper Emicida, e “O Amor da Adoção”, música que teve a participação de Milton Nascimento. Os clássicos “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” também estão no setlist.

Os ingressos são vendidos na plataforma Sympla.

Marco Luque

Personagens de Marco Luque, Mustafary e JacksonFaive

Divulgação

O ator, humorista e palhaço Marco Luque traz os personagens “sérumaninho Mustafary” e “motoboy Jackson Faive” para o estado no espetáculo “Dilatados”.

O show ocorre às 20h de domingo (12) no Auditório Araújo Vianna, na Avenida Osvaldo Aranha, 685.

