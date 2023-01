JA Cultura: roda de samba, pagode e música tradicionalista estão na agenda do fim de semana no RS

Atrações contemplam diferentes públicos com opções para se divertir em Porto Alegre e no Litoral Norte. Menos É Mais

O Jornal do Almoço, da RBS TV, leva ao ar, duas vezes por semana, o JA Cultura. Nas duas edições, o quadro reúne eventos de diversos tipos que acontecem em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul durante a semana e no fim de semana.

O espaço especial quer valorizar a cultura e os artistas do Rio Grande do Sul. A divulgação de shows, peças de teatro e eventos culturais em geral podem ser sugeridas pelo e-mail ja.cultura@rbstv.com.br.

Nesta semana, as atrações incluem roda de samba, pagode e música tradicionalista. Veja os detalhes abaixo.

Roda de samba

Neste sábado (28), a partir das 15h, a roda de samba é no bairro Camaquã, em Porto Alegre. O “Samba da Conversa” é gratuito e acontece na Travessa Escobar, esquina com a Otto Niemeyer.

Menos é Mais e Dennis DJ

O grupo de pagode Menos é Mais e Dennis DJ se apresentam neste sábado na Maori Beach Club em Xangri-Lá, no Litoral Norte. O Pop Summer Festival começa a partir das 22h.

Os ingressos estão disponíveis no site e custam a partir de R$ 90.

Baitaca e João Luiz Corrêa

Os artistas se apresentam no baile do 7º rodeio do CTG Gomes Jardim, em Guaíba, a partir das 22h. Os ingressos estão à venda no site e custam R$ 40.

