JA Cultura: Zezé Di Camargo e Luciano, Angra Fest e aniversário de Porto Alegre estão na agenda

Festival de jazz

Jambo Trio

Após os cinco shows do Preview Poa Jazz Festival, com atrações nacionais, internacionais e de uma homenagem a Renato Borghetti, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, o Poa Jazz Festival volta a seu palco, o Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Avenida Diário de Notícias, 300, bairro Cristal), em Porto Alegre.

O evento, que vai desta sexta (24) até domingo (26), chega a sua sétima edição. Como nas anteriores, o festival terá bares com comidas e bebidas, Atelier Errante (com artistas plásticos produzindo também suas obras ao vivo), venda de discos de jazz e muitas outras atrações.

Os ingressos são vendidos a preços que variam de R$ 90 até R$ 216 e estão disponíveis online.

Show de rock

O grupo Almôndegas se reúne no palco do Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, nesta sexta-feira, a partir das 21h, e deve garantir um show cheio de clássicos como “Vento Negro”, “Androgismo”, e “Sombra Fresca e Rock no Quintal”.

Os ingressos são vendidos a preços que variam de R$ 100 até R$ 480 e estão disponíveis online.

Josyara

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440, bairro Três Figueiras), em Porto Alegre, recebe nesta sexta-feira, às 20h, a cantora, compositora e violonista baiana Josyara. Ela desembarca em Porto Alegre para apresentação gratuita em formato voz e violão. O repertório do show passa pelas músicas do seu disco mais recente, ÀdeusdarÁ, lançado em 2022, e do seu primeiro álbum, Mansa Fúria, de 2018.

A entrada é gratuita, mas é necessária inscrição.

Exposição Abraço

Obra do designer Zanini de Zanine

Vista por mais de 20 mil pessoas, a Exposição Abraço termina neste sábado (25) em Canela (Espaço Kempinski Laje de Pedra, Rua das Flores, 222).

A mostra reúne 27 peças do designer Zanini de Zanine, sendo dez desenhos inéditos: mesas, poltronas, banquetas, cadeiras e bancos – oriundos da madeira – matéria que assume cores e formas expressivas, conteúdo de valor na produção artística brasileira, e que ocupa a galeria do Espaço Kempinski Laje de Pedra. É possível visitar o local das 11h às 21h.

Baile da cidade

Vista aérea do Parque da Redenção, em Porto Alegre.

O tradicional Baile da Cidade está programado para ocorrer neste domingo (26), a partir das 18h, no Parque Farroupilha, a Redenção, em Porto Alegre.

Comemorativo aos 251 anos de Porto Alegre, o evento quer valorizar atrações representativas da diversidade cultural da capital dos gaúchos. DJs, hip hop, rap, tradicionalismo, rock e muito samba fazem desta de uma programação com a identidade musical e artística dos porto-alegrenses.

Homenagem a Luiz Carlos Borges

Celebrando 60 anos de música e 70 danos de vida de Luiz Carlos Borges, o Rancho Tabacaray recebe neste sábado (25), uma programação especial: um dia inteiro para enaltecer a trajetória do cantor, compositor e instrumentista gaúcho. Chama-me Borges: o que tem de ser dito vai promover 12 horas de atividades com diversos convidados entre bate-papos e performances artísticas. O evento começa às 10h e segue até a noite.

Os ingressos custam R$ 80 (1º lote) e estão à venda online.

Zezé Di Camargo e Luciano

Zezé Di Camargo e Luciano sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685, Bom Fim), em Porto Alegre, em um show que vai revisitar sucessos da dupla. Neste sábado (25), às 21h, a turnê “É o amor” chega a Porto Alegre recordando clássicos como “No dia em que eu saí de casa”, “Você vai ver” e “Pra não pensar em você”. Os valores dos ingressos variam de R$ 260 até R$ 700 e podem ser comprados online.

Noite das ideias

A Aliança Francesa de Porto Alegre realiza a terceira edição local da Noite das Ideias, neste sábado (25), no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582, bairro Cidade Baixa). O evento está na sua quarta edição no Brasil, 8ª edição internacional e a entrada é gratuita.

As atividades ocorrem de tarde e refletem sobre um mundo em que haja mais preservação ao meio ambiente e aos recursos naturais, mais sustentabilidade, senso de comunidade e coletividade.

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Dois grandes compositores do século XIX estão no próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre neste sábado (25), às 17h, Sala Sinfônica da Casa da OSPA (Avenida Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas). De um lado, o nome consagrado do russo Piotr I. Tchaikovsky. De outro, uma compositora que está sendo redescoberta, Louise Farrenc.

A paulista Natália Larangeira estreia como regente convidada da Orquestra e o violinista brasileiro radicado na Alemanha Gustavo Surgik volta a se juntar à Sinfônica após três décadas.

Os valores dos ingressos variam de R$ 10 até R$ 50 e estão disponíveis online.

Show Okutá

Depois de 50 anos à frente do espaço sócio-cultural de resistência negra Afro-sul Odomodê, o mestre Paulo Romeu preparou o show Okutá. A apresentação será neste sábado (25), às 18h, na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943), em Porto Alegre, com entrada gratuita.

Jazz n’O Butiá

O Butiá, antiga fazenda localizada em Itapuã, preparou uma programação com gastronomia e música para embalar o pôr do sol. Aos sábados, o espaço terá sunset com o DJ Gustavo Bassani, às 15h. No domingo (26), os shows serão do “Jazz no Carnaval”, festival de música ao poente, sempre às 18h. Os eventos ocorrem nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de março, oferecendo também opções gastronômicas, passeio de barco explorando a região até o Farol de Itapuã, onde o Guaíba encontra a Lagoa dos Patos, e aluguel de stand up paddle, em um dos poucos trechos balneáveis do rio.

Os ingressos custam R$ 90 e dão direito a R$ 50 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas online.

Angra Fest

O Angra Fest realiza a sua quarta edição e passa por Porto Alegre no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (26), às 18h30.

O Angra Fest é um festival idealizado pela banda Angra que volta ao circuito com a finalidade de apoiar a união do rock no país. Esta edição contará com as apresentações das bandas Angra, Matanza Ritual e Viper. Os ingressos estão à venda online.

Viva Guaíba

Curta o final de semana de aniversário de Porto Alegre com os passeios do Viva Guaíba. Será neste sábado (25) e domingo (26) em diferentes horários.

Rap na Rua

Ocorre, neste domingo (26), o Rap na Rua, com shows, batalha de rimas, campeonato de skate e basquete. Será na Praça México (Rua Ada Vaz Cabeda, 497, bairro Jardim Leopoldina), em Porto Alegre, às 14h.

