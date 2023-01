Jacaré de 1,9m é resgatado próximo a avenida em Guaíra, SP; VÍDEO

Animal foi visto por morador na noite de segunda-feira (30). Equipes demoraram cerca de uma hora para capturar o réptil. Vídeo mostra resgate de jacaré em Guaíra, SP

Um jacaré de 1,9 metro de comprimento foi resgatado na madrugada desta terça-feira (31) após ser visto em um terreno, perto do Lago Maracá, em Guaíra (SP) .

O resgate ocorreu na Avenida Gabriel Garcia Leal, após ser visto por um morador próximo a um muro ainda na noite de segunda-feira (30).

Acionadas, equipes do Corpo de Bombeiros de Barretos (SP) e da Polícia Militar foram ao local e fizeram a captura depois de cerca de uma hora com o uso de dois tambores (veja vídeo acima).

Não havia informações sobre incidentes envolvendo o jacaré. O réptil foi levado a uma região próxima ao Rio Sapucaí, em Guaíra, onde foi solto.

Sefe Guaíra

