Jacaré de 2 metros é resgatado dentro do campus do Ifap em Macapá; é o 2º animal em 17 dias

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate de um jacaré com quase dois metros encontrado na área externa do campus Macapá do Instituto Federal do Amapá (Ifap), na Zona Norte. O animal não feriu, nem atacou ninguém, segundo a corporação.

É o segundo caso de aparecimento de jacarés no Ifap num período de 17 dias. Em 20 de abril, outro animal da espécie com cerca de 1,5 metro foi achado durante a noite no campus, que recebe centenas de estudantes e funcionários todos os dias.

A apreensão desta sexta-feira aconteceu próxima ao refeitório. Foi necessário pela corporação o uso de cordas para imobilizar o jacaré. A equipe dos Bombeiros precisou de três militares na ação: oficial capitão Wanderson e os resgateiros cabo Reis e aluno a cabo Marcelo.

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) fez a condução até o Centro Especializado de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, que fica a poucos metros do Ifap.

No espaço, o jacaré passará por reabilitação até que esteja apto a retornar ao seu hábitat natural. Os motivos que levaram ao aparecimento de jacarés no Ifap será investigado.

