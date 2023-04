Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2) em um condomínio residencial. O réptil foi devolvido para seu habitat natural. Jacaré-do-papo-amarelo é resgatado em jardim de residência, em Álvares Machado (SP)

Um jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) foi resgatado, na manhã deste domingo (2), no jardim de uma residência em um condomínio residencial de Álvares Machado (SP).

De acordo com as informações da Polícia Ambiental ao g1, uma pessoa informou aos policiais que o réptil estava no imóvel. Uma equipe foi até o local e realizou o resgate do animal.

O jacaré, por estar em boas condições de saúde, foi devolvido para seu habitat natural. Ele foi solto na represa da Cica, em Presidente Prudente (SP).

Segundo o capitão da Polícia Militar Ambiental, Júlio César Cacciari, o jacaré resgatado é jovem e a diferenciação sexual nessa idade é complexa.

Sobre a espécie

O jacaré-do-papo-amarelo pode atingir 3 metros de comprimento. Mas esse tamanho é raro. Normalmente mede de 1,5 a 2 metros. É um animal esverdeado, quase pardacento, com o ventre amarelado e o focinho pouco largo e achatado. O focinho dele é menor do que o das outras espécies. E atrás da cabeça ele ainda tem escamas em fileiras cervicais.

A fêmea permanece perto do ninho para evitar ataques de predadores, como o lagarto teiú, o quati e o mão-pelada. Quando os ovos estão para eclodir, os filhotes vocalizam chamando a mãe, que desmancha o ninho usando os membros anteriores e posteriores e o focinho. A fêmea carrega cada um na boca até a água, cuidadosamente.

O macho cuida dos recém-nascidos que já estão na água e os pais permanecem perto dos filhotes, protegendo-os contra os predadores, em especial garças e outras aves grandes.

Esses animais exibem traços herdados dos antepassados. É um réptil, contemporâneo dos grandes dinossauros que habitavam a Terra há milhões de anos, e que conseguiu sobreviver às grandes transformações do planeta.

