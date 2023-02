Jacaré é encontrado por banhistas em praia às margens do Rio Paraná, em Presidente Epitácio; VEJA VÍDEO

Réptil, do gênero caiman, foi capturado pelo Corpo de Bombeiros Municipal e solto na natureza. Biólogo alertou que a espécie pode oferecer riscos de ataques aos seres humanos. Jacaré é capturado em praia do Rio Paraná, em Presidente Epitácio

Um filhote de jacaré macho foi capturado, nesta segunda-feira (20), próximo a um tobogã na orla da praia do Parque O Figueiral, no Rio Paraná, em Presidente Epitácio (SP) (veja o vídeo acima).

Segundo informações do técnico de enfermagem Luiz Fernando de Jesus Magalhães, que participou do resgate do animal, os banhistas comunicaram a equipe do Corpo de Bombeiros sobre o aparecimento do réptil no local.

“À tarde, algumas crianças e um pessoal que estava descendo no tobogã vieram nos dizer que tinha um jacaré debaixo do tobogã, na parte da água. O bombeiro municipal foi conferir e fomos juntos para ver se tinha acontecido alguma coisa e tinha mesmo um jacaré. Ele pegou o equipamento, conseguiu capturar o animal e o levou para a Polícia Ambiental”, contou Magalhães ao g1.

Jacaré aparentava ser filhote da espécie papo-amarelo

Ainda segundo o técnico de enfermagem, deparar-se com o animal na água foi uma surpresa.

“Sou técnico de enfermagem da Prefeitura de Presidente Epitácio e estava de plantão na orla, caso acontecesse alguma coisa. Então, foi mais uma surpresa [encontrar o jacaré], porque quando, nos chamaram, nós não estávamos acreditando que tinha. Mas o bombeiro olhou e confirmou que estava realmente ali”, finalizou o enfermeiro.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, assim que capturado pelos funcionários municipais, o animal foi levado até a Base de Presidente Epitácio e em seguida solto no Córrego Caiuazinho, nesta segunda-feira (20).

Jacaré foi solto no Córrego Caiuazinho, nesta segunda-feira (20)

Riscos de ataques

O biólogo Luiz Waldemar de Oliveira disse ao g1 que o réptil capturado em Presidente Epitácio provavelmente se trata de um jovem exemplar de jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), do gênero caiman.

A julgar pelo tamanho e pela coloração, Oliveira estimou que se trata de um indivíduo com, no máximo, dois anos de vida, e ainda lembrou que um adulto da espécie pode passar facilmente de dois metros de comprimento.

“Esta espécie é a mais comum de nossa região. Há vários relatos de indivíduos encontrados em nossos rios. Esta espécie é nativa da bacia do Rio Paraná. O mais estranho é não ter mais espécimes”, salientou o biólogo ao g1.

Oliveira alertou que a espécie pode oferecer riscos de ataques aos seres humanos.

“Todos animais, ao se sentirem ameaçados, atacam como defesa. E o jacaré, um exemplar deste tamanho, pode, sim, se defender atacando e proporcionar sérias lesões em um ser humano. Se incomodado, se mexerem com ele, ele atacará para se defender”, pontuou o biólogo.

Jacaré foi encontrado por banhistas e resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em Presidente Epitácio (SP)

“O perigo são os próprios humanos, que, ao observarem o indivíduo, por curiosidade ou maldade, vierem a agredir o jacaré e o mesmo atacar para se defender. Nunca é bom ter jacarés em áreas de banho”, complementou Oliveira.

Para as pessoas que eventualmente se depararem com esse tipo de jacaré em áreas de banho, as orientações do biólogo são as seguintes:

não matar o animal;

não incomodar o animal;

prestar atenção em seu deslocamento;

não se aproximar; e

chamar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental, que possuem profissionais treinados o resgate e conhecem o melhor destino para soltar os animais.

“São animais com mais de 200 milhões de anos de existência. São predadores de topo na cadeia alimentar. Na nossa região, disputam esta posição com onças e serpentes. Se alimentam de piranhas, colaborando no controle populacional destes peixes. Também servem de alimento para sucuris e onças”, concluiu o biólogo ao g1 ao avaliar a importância desse tipo de jacaré para o ecossistema.

Ele enfatizou que as pessoas não podem matar nem agredir os animais, até porque essas atitudes, quando consumadas, caracterizam infrações e crimes ambientais, assim como mantê-los irregularmente em cativeiro.

Jacaré foi solto no Córrego Caiuazinho, nesta segunda-feira (20)

Jacaré foi solto no Córrego Caiuazinho, nesta segunda-feira (20)

Jacaré foi solto no córrego do Caiuazinho, nesta segunda-feira (20)

Jacaré foi capturado em área usada por banhistas em Presidente Epitácio (SP)

