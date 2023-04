Jacaré flagrado em lago de parque é encontrado morto após se engasgar com sacola em Ourinhos

Veterinários encontraram na garganta do jacaré uma sacola plástica que teria causado asfixia. Animal foi visto duas vezes por moradores no Lago do Centenário. Jacaré foi encontrado morto em lago de Ourinhos (SP)

O jacaré que habitava o Lago do Centenário de Ourinhos (SP) apareceu morto e boiando, na manhã deste sábado (1º), após se engasgar com uma sacola plástica.

De acordo com a Prefeitura de Ourinhos, um munícipe acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura informando que o jacaré estava morto nas águas do lago.

No local, os servidores da secretaria providenciaram a remoção do animal de dentro do lago. A operação de retirada foi acompanhada por um veterinário, que constatou a morte do jacaré.

Em verificação visual, não foi identificado nenhum machucado, buraco ou qualquer outra marca que pudesse caracterizar que o animal tivesse sido vítima de agressão.

Antes da correta destinação da carcaça do jacaré, uma nova avaliação foi realizada com a intenção de identificar a causa da sua morte. Os veterinários encontraram na garganta do animal uma sacola plástica que teria causado a asfixia.

Por se tratar de animal silvestre em seu habitat natural, o jacaré foi conduzido pela viatura da secretaria para a base da Polícia Ambiental.

Segundo a prefeitura, o lago continuará sendo monitorado pela secretaria para saber se ainda existem outros animais da espécie.

Aparições

Pela 2ª vez no ano, jacaré é flagrado no lago do Parque Centenário em Ourinhos (SP)

Visitantes do lago do Parque Centenário, em Ourinhos, flagraram o jacaré duas vezes este ano. Na primeira aparição, em janeiro, imagens mostraram o réptil nadando e também na margem do lago.

O caso gerou preocupação na população com possíveis ataques, mas o poder público municipal garantiu que não havia risco para humanos.

Pela 2ª vez no ano, jacaré é flagrado em lago de parque em Ourinhos

No último dia 20 de março, o animal voltou a aparecer. Imagens que circularam pelas redes sociais mostraram o réptil nadando tranquilamente. Em dado momento, ele abocanha algumas vezes o que parece ser um graveto (veja acima).

Segundo relatos de pessoas que frequentam o lago, onde há pedalinho e ampla prática de pesca esportiva, o jacaré teria se alimentado de patos que vivem no local.

