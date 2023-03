Jacaré preso em rede de pesca abandonada é resgatado no rio Branco, ao Norte de Roraima

Igor Rodrigues Corrêa, de 22 anos, estava pescando no Rio Branco, no município do Cantá, região Norte de Roraima, com seu pai quando avistou o animal. Ele foi solto logo em seguida. Jacaré preso em rede de pesca abandonada é resgatado no rio Branco

Um filhote de jacaré com cerca de 1 metro, preso em uma rede de pesca velha abandonada no Rio Branco, no Cantá, região Norte de Roraima, foi resgatado pelo servidor público Igor Rodrigues Corrêa, de 22 anos. Ele estava pescando no local nesse domingo (5) quando o encontrou. O animal foi solto logo em seguida.

Igor Rodrigues, pescador esportivo, estava com o seu pai quando ele avistou o jacaré se debatendo para sair do amontoado de fios da rede. De acordo com ele, o animal já estava exausto. O pescador filmou o momento em que o seu pai, com um facão, corta os fios da rede. (Assista acima).

“Estava pescando de caiaque em um lago a beira do rio Branco, quando meu pai viu o jacaré ainda filhote preso em uma rede de pesca que estava abandonada na beira do lago. Ele a cortou com o facão e depois terminamos de tirar os restos de rede que ele ainda estava envolto”, disse.

Para ele, que tem a pesca como um lazer, abandonar redes de pesca velhas no rio é algo “irresponsável” e vê com alegria o fato de ter conseguido salvar o jacaré que estava preso.

“Meu sentimento ao início foi de tristeza ao ver as redes deixadas no lago pois vários animais podem se enroscar e morrer, mas depois de soltá-lo foi de felicidade ao ver o filhote voltando para a água”.

No entanto, para evitar acidentes em casos como esse, a orientação é que sejam acionados órgãos de resgate, como o Corpo de Bombeiros ou a polícia ambiental.

É importante manter distância do animal, sem perder o contato visual com ele. Outra orientação da Corpo de Bombeiros é afastar os animais domésticos, crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção dos animais silvestres.

Ufficio Stampa