Jacaré resiste a tiros, é resgatado e devolvido à natureza após reabilitação em SC; VÍDEO

Animal de 1,5 metro estava anêmico e com infecção sanguínea quando foi resgatado em Florianópolis. Foram dois meses de tratamento. Jacaré resiste a tiros, é resgatado e devolvido à natureza após reabilitação

Um jacaré-de-papo-amarelo que havia sido baleado na Praia da Daniela, em Florianópolis, foi devolvido à natureza saudável e com quilos a mais após dois meses de reabilitação (assista acima).

O animal de 1,5 metro estava magro e com diversos ferimentos quando foi resgatado, segundo a veterinária Juliana Formágio, do Oceanic Aquarium, responsável pelo acompanhamento do réptil. Não é possível precisar, no entanto, quantos tiros foram desferidos contra ele.

“O Juca, como apelidamos, chegou aqui anêmico, com uma severa infecção sanguínea. Perdeu muito sangue, estava muito magro, desidratado e bastante debilitado”, relata a veterinária.

Após tratamento com antibióticos, curativos e alimentação específica, Juca voltou ao manguezal próximo à Praia da Daniela em 18 de janeiro.

Jacaré baleado passou por tratamento e foi liberado à natureza

“Chegando lá (na área onde o animal foi solto), o Juca já foi para o mato, totalmente recuperado e saudável, pesando 15kg. Foi um grande desafio para nossa equipe reabilitar o jacaré que estava tão debilitado e com poucas chances de sobreviver”, comemora Juliana.

Quando chegou ao veterinário, o jacaré estava com pouco mais de 10 kg.

O tratamento foi feito em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, em um espaço do aquário especializado na reabilitação de peixes, répteis, mamíferos, aves e anfíbios. Esse foi o segundo animal da espécie tratado pela equipe.

Animal foi devolvido saudável à natureza

Jacarés da Praia da Daniela

A Praia da Daniela, no Norte da Ilha de Santa Catarina, é habitat natural de jacarés-do-papo-amarelo. O bairro tem placas que avisam sobre a presença dos répteis, também encontrados na Praia do Forte, ao lado. A região é monitorada pela Polícia Ambiental.

No local, os jacarés até já protagonizaram cenas em frente a casas e caminhando nas calçadas que viralizaram. Em 2020, moradores reclamaram a falta de sinalização sobre a presença de jacarés (assista abaixo).

Moradores alertam falta de sinalização sobre jacaré-do-papo-amarelo na Praia da Daniela

