Jacareí abre concurso para Guarda Civil com salários de R$ 2,2 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro. Jacareí abre vagas de concurso para o cargo de Guarda Civil

A Prefeitura de Jacareí está com vagas abertas para um concurso para o cargo de Guarda Civil. Ao todo, dez vagas serão preenchidas. Os salários são de R$ 2.211 em jornadas de trabalho com 40 horas semanais.

O candidato interessado deve ter entre 18 e 30 anos, ter o ensino médio completo, ser habilitado e possuir as alturas mínimas definidas (1,65m para homens e 1,60m para mulheres).

A inscrição é feita pela internet até o dia 26 de fevereiro e tem uma taxa de R$ 5,35.

A primeira etapa da classificação dos candidatos será por meio de uma prova aplicada no dia 26 de março. O conteúdo da avaliação será de questões de Língua Portuguesa, raciocínio logico, conhecimentos gerais e específicos.

Cristina Reis/PMJ

Vito Califano