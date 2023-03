Jacareí amplia público e usa bivalentes para vacinar pessoas com mais de 60 anos contra Covid

Imunização para novo público acontece a partir desta segunda-feira (6), sempre das 08h as 16h, em todas as unidades de saúde. Com a chegada das novas doses da Coronavac, inicou-se a vacinação em domicílio dos idosos acima de 90 anos.

Divulgação / Prefeitura Municipal de Jacareí

Jacareí amplia a partir desta segunda-feira (6) o público da vacinação bivalente contra Covid-19. Agora, pessoas com mais de 60 anos já podem se vacinar na cidade.

A vacinação acontece em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Não é preciso realizar agendamento.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, além disso também devem apresentar o comprovante de recebimento da primeira e segunda dose da vacina contra a Covid.

Vittorio Rienzo