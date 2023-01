Jacareí divulga programação de carnaval com desfile, blocos e matinês

Cidade também terá três dias de ‘pré-carnaval’ uma semana antes da data oficial da festa. Após dois vices, Escola Unidos do Álcool é campeão do Carnaval em Jacareí, SP

Divulgação/PMJ

A Fundação Cultural de Jacareí anunciou a programação de carnaval em 2023. As atrações voltam a acontecer após dois anos e a organização promete uma festa maior para compensar o tempo de espera.

A população poderá aproveitar opções de folia como matinês nos bairros, blocos de rua e o tradicional desfile das escolas de samba.

Além das atrações nos dias de carnaval, a cidade contará com uma programação de ‘pré-carnaval’ que começa no próximo dia 10 de fevereiro e servirá como um aquecimento para a festa, assim como o Bloco do Barbosa, já realizado na cidade no dia 21 de janeiro.

Programação de carnaval em Jacareí

‘Pré-carnaval’, nos dias 10, 11 e 12 no Parque da Cidade

10 de fevereiro

18h – Banda Mais de Mir

20h – Bloco Carnamaiden

11 de fevereiro

15h – Grupo Batucada

17h30 – Banda Despirocadas

20h – Bloco do Balaio de Ostra

12 de fevereiro

15h – Charanga da Folia

16h – Bloco dos Bruto

19h30 – Banda Estrambelhados e Bloco Juca Teles

Dias 18, 20 e 21

No sábado (18), segunda (20) e terça-feira (21) serão realizadas matinês nos bairros descentralizados e apresentação de blocos de rua.

Desfiles das escolas de samba

Os tradicionais desfiles das escolas de samba também voltam a acontecer após dois anos. As agremiações da cidade exibirão seus carros alegóricos e seus foliões na Avenida Davi Monteiro Lino, a partir das 19h no domingo, dia 19.

Vittorio Rienzo