Jacareí oferece 360 vagas para curso de programação voltado a alunos da rede municipal

Podem participar crianças de 8 a 11 anos; Inscrições vão até a próxima quinta-feira (9). Prefeitura de Jacareí abre curso de programação com 360 vagas

Divulgação / Prefeitura de Jacareí

A prefeitura de Jacareí está oferecendo 360 vagas para curso de robótica a alunos da rede municipal de ensino. Podem participar crianças de 8 a 11 anos e as inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira (9).

O curso, que é ofertado em parceria com o SESI, será dividido em dois núcleos. Serão 270 vagas para a unidade do Complexo Educacional Paulo Freire. No local, as aulas acontecerão nas segundas, terças e quintas-feiras .

Já a outra turma acontecerá no SESI, no Jardim Elza Maria, onde serão ofertadas 90 vagas para aulas que acontecerão às quartas-feiras.

As inscrições, no entanto, terminam nesta quinta-feira (9) e os interessados devem se cadastrar pelo site do Educa Jacareí (clique aqui). A previsão é que as aulas tenham início na próxima segunda-feira (13), com término em junho.

Os candidatos que se inscreverem deverão levar documentos requeridos na inscrição e também de identificação no primeiro dia de aula, para efetivação da matrícula. Para conseguir concluir o curso, o aluno deverá estar presente em, no mínimo, 70% das lições presenciais.

