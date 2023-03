Ação é realizada uma vez por mês, em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos. Jacareí realiza campanha de doação de sangue neste sábado (4); veja como participar.

A cidade de Jacareí está realizando neste sábado (4) a campanha ‘Doa Jacareí’, para doação de sangue. A ação é em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos.

Segundo a prefeitura, as doações devem ser feitas no período da manhã, a partir das 7h, no Centro de Imagens, que fica na praça Luiz de Araújo Máximo, número 50, no Jardim Paraíba.

No local, será feita a distribuição de 140 senhas, por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento prévio.

Confira os requisitos para doar:

Ter entre 16 e 69 anos;

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um dos pais/responsáveis;

Pesar no mínimo 50kg;

Levar um documento oficial com foto;

Ter dormido no mínimo 6 horas;

Não estar em jejum;

Ainda segundo a prefeitura, a recomendação é que quem tomou a vacina Coronavac contra a Covid-19, pode doar após três dias da vacinação. Se foi imunizado com Pfizer, Janssen ou AstraZeneca poderá doar após oito dias. Já quem teve Covid-19 com sintomas, pode doar dez dias após a completa recuperação.

Mais informações sobre a campanha e os requisitos para doar, estão disponíveis no site.

