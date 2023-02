Jacareí vacina cães e gatos contra raiva neste domingo (12)

Não é preciso agendamento. Atendimento será feito até 12h. Jacareí vacina cães e gatos contra raiva neste domingo (4).

Matheus Oliveira/ Secretaria de Saúde DF

Jacareí realiza neste domingo (12) um mutirão de vacinação antirrábica para cães e gatos, das 9h às 12h, no Parque da Cidade, que fica na Avenida Eng. Davi Monteiro Lino, 489, Centro.

Segundo a prefeitura, para vacinar o animal não é preciso agendamento, o tutor precisa apenas apresentar a carteira de vacinação do animal. A imunização é gratuita.

Ainda segundo a prefeitura, para ser vacinado o animal precisa ter mais de quatro meses de vida e estar saudável. Os gatos deverão estar em uma caixa de transporte e os cães com coleira e guia.

A vacinação antirrábica ocorre ao longo do ano pela Vigilância de Zoonoses de Jacareí e quem não puder comparecer no dia pode realizar a vacinação por agendamentos toda segunda-feira a partir das 8h no (12) 3951-0146.

