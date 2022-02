“J’ai été insultée par son mari” : nouveau clash entre Myriam Palomba et Géraldine Maillet dans TPMP

La brèche était ouverte pour un règlement de compte. Mardi 15 février, l’un des sujets principaux de Touche pas à mon poste étaient les révélations faites par Fanny Agostini à propos de Jean-Jacques Bourdin, la présentatrice de Génération Ushuaïa étant à l’origine de la plainte déposée à l’encontre du journaliste pour tentative d’agression sexuelle. Pour Mediapart, elle est revenue sur ce jour de 2013, où son collègue a tenté, à plusieurs reprises, de l’embrasser de force. Un récit qui a été décrypté par les équipes de Cyril Hanouna, notamment par Myriam Palomba, directrice du magazine Public. Et au détour de son propos, elle s’en est prise à Géraldine Maillet pour régler ses comptes avec le mari de cette dernière.

Plus tôt dans la journée, Daniel Riolo avait en effet lancé dans l’émission Estelle Midi que, “au fond de ses tripes, il n’y a pas son cerveau”, en parlant de Myriam Palomba. Et si cette dernière a poussé un coup de gueule sur Twitter, elle n’a pas manqué de réitérer le règlement de compte sur le plateau de TPMP plus tard dans la soirée. “Géraldine, je ne l’aime pas, et son mari non plus d’ailleurs“, a ainsi lancé la directrice de Public, surprenant au passage Cyril Hanouna qui a demandé ce qu’il se passe entre les deux femmes. “Non mais ce n’est pas grave… J’ai été insultée par son mari dans l’émission d’Estelle Denis, mais ce n’est pas grave“, a ainsi expliqué la principale intéressée.

⁦@DanielRiolo, vs qui avez un cerveau/melon, je vs invite à vs plonger dans les rapp de L’ANSM, VAERS ou EUDRAVIGILANCE. A – que vs vs serviez + de votre langue de vip que de vos neurones! ⁦ La bise à votre femme ⁦⁦⁦@GraldineMaillet⁩ ⁦⁦@EstelleMidi⁩ pic.twitter.com/eUJ0E5sOgQ — Myriam Palomba Hebuterne (@MyriamHebuterne) February 15, 2022

Géraldine Maillet : “On n’est pas Jean-Marc et Jeff Panacloc”

Mais c’était sans compter sur Géraldine Maillet, qui n’a pas manqué de rétorquer sans détour : “C‘est vous qui parlez de féminisme et vous me ramenez à la parole de mon mari ? On n’est pas Jean-Marc et Jeff Panacloc. Je parle pour moi et il parle pour lui“. Une réponse soutenue par l’animateur de C8, qui a pris la défense de l’écrivaine en appuyant sur le fait qu’elle “n’est pas responsable de ce que dit son mari”. “Oui, oui… Qui se ressemble, s’assemble”, a ainsi rétorqué Myriam Palomba, avant de conclure : “Bref, je ne suis pas venue là pour parler de ça…”

Touche pas à mon poste © C8

