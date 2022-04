“J’ai pris de l’héro et j’ai pu passer à l’acte avec Corine” : les confidences trash de Louis Bertignac sur son ex

Une histoire qui remonte à plus de cinquante ans ! Dans les années 1970, Louis Bertignac et Corine Marienneau ont vécu une histoire d’amour. Dans un entretien accordé à Paris Match, le musicien s’est souvenu : “Quand je l’ai rencontrée, elle avait un truc que les autres filles n’avaient pas : elle voulait être mon amie et me tenait la main. Et je n’avais jamais connu ça, je pensais enfin à autre chose qu’au sexe. C’est pour ça que j’ai été amoureux d’elle si longtemps, avant qu’elle ne veuille sortir avec moi. C’était une femme rigoureuse, avec des principes. On était tous les quatre terriblement complémentaires. Et vivre une histoire d’amour au milieu d’un succès si intense, c’était vraiment spécial.” Cependant, Louis Bertignac quitta la jeune femme en 1980, qui tenta alors de se suicider. Alors, l’artiste avait écrit : “Elle était une entrave à ma liberté.“Aujourd’hui, ce dernier a analysé : “Ah, au niveau des autres filles, c’était une évidence. Moi aussi, j’étais jaloux. Si elle était sortie avec d’autres mecs, je n’aurais pas apprécié.“

Suite à leur séparation, Corine Marienneau s’est consolé dans les bras de Jean-Louis Aubert. Avec le recul, Louis Bertignac a dévoilé : “Jean-Louis a été très classe en m’en parlant. Mais oui, cela n’a pas été simple, surtout qu’on a continué à faire de la musique ensemble. J’avais admis que c’était la seule solution pour que la rupture entre Corine et moi soit définitive.” Très timide, le musicien a ensuite fait des confidences trash sur sa relation avec son ex. “J’avais besoin de drogue pour avoir confiance en moi. J’ai pris de l’héro, et j’ai pu passer à l’acte avec Corine. Je n’ai pas couché avec elle avant. La drogue m’a aidé, et il a fallu que ça s’arrête à un moment donné. J’en ai chié. Heureusement, j’étais un homéopathe de la came. Je me faisais des petites lignes, parce que j’étais un vrai trouillard. Un quart de gramme, les mecs, ça leur faisait une soirée. Moi, ça me durait quinze jours !“, a-t-il déclaré.

Corine Marieanneau : “Nous avons vécu une histoire d’amour très intense”

En 2020, Corine Marienneau avait évoqué leur relation dans la revue Schnock. Elle avait expliqué alors : “Louis, je le trouvais adorable. Un genre de petit Prince. Mais je n’étais pas du tout dans l’idée de le séduire. Ça ne m’intéressait pas. J’avais un côté asexué, androgyne.” Enfin, elle avait ajouté : “On était très amis. Il ne manquait que le sexe et il se trouve que lorsque c’est arrivé, ça a été fusionnel. Donc, nous avons vécu une histoire d’amour très intense. Nous étions collés.“

