Jake Lloyd : prison, schizophrénie… la descente aux enfers du jeune acteur de Star Wars, La Menace Fantôme

Il avait 10 ans lorsque tout a commencé. En mai 1999, Jake Lloyd, jeune acteur américain originaire du Colorado, a accédé à la notoriété internationale en incarnant Anakin Skywalker dans Star Wars, Épisode I : La Menace Fantôme, le premier chapitre de la prélogie Star Wars. Mais le rêve n’a été que de courte durée. Surmené, constamment pris pour cible par la presse et le public et harcelé par ses camarades de classe, le jeune acteur a mis un terme à sa carrière deux ans après la sortie du film. “Toute ma vie scolaire était en enfer”, racontait-il en 2012 dans les colonnes du Daily Mail. Les autres enfants étaient vraiment méchants avec moi. Ils faisaient le son du sabre laser à chaque fois qu’ils me voyaient. C’était complètement fou.”

Et ce n’était que le début des malheurs. En mars 2015, alors âgé de 26 ans, Jake Lloyd est confronté à la police pour la première fois après avoir verbalement et physiquement agressé sa mère, Lisa Riley. Interrogée par l’Indianapolis Metro Police Department, celle-ci renonce à porter plainte, expliquant que son fils souffre de schizophrénie. Mais un mois plus tard, le 17 juin 2015, l’acteur est arrêté en Caroline du Sud pour excès de vitesse, conduite sans permis et outrage à agent. Incarcéré pendant 10 mois au centre de détention du comté de Colleton dans l’attente de son procès, il est finalement transféré dans un hôpital psychiatrique, en raison de sa schizophrénie.

Un deuil impossible

Mais alors que Jake Lloyd prend enfin sa santé en main, le sort s’acharne. Le 16 juillet 2018, sa sœur cadette de 26 ans, Madison Ellen Lloyd Broadbent, décède de causes naturelles. L’évènement brise définitivement le jeune homme, qui disparaît une bonne fois pour toutes des radars…

Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’interprète d’Anakin Skywalker a trouvé refuge auprès des siens. “Il a emménagé auprès de sa famille et nous travaillons dur pour l’aider avec sa maladie, révélait sa mère en janvier 2020 dans un communiqué, précisant qu’en plus de sa schizophrénie paranoïaque, Lloyd était atteint d’anosognosie, un trouble neuropsychologique l’empêchant d’avoir conscience de sa propre maladie. C’est toujours quelqu’un de gentil et d’attentionné, et nous espérons qu’il retrouvera sa joie de vivre aussi vite que possible“, avait-elle conclu.

Jake Lloyd © DR

Jake Lloyd et George Lucas © LUCASFILMS LTD

Star Wars, Épisode I : La Menace Fantôme © LUCASFILMS LTD

Star Wars, Épisode I : La Menace Fantôme © LUCASFILM

Jake Lloyd et sa mère, Lisa © STARMAX

Jake Lloyd © STARMAX

Jake Lloyd et George Lucas © ALPHA AGENCY

Jake Lloyd et le prince Charles © ALPHA AGENCY

Jake Lloyd © ALPHA AGENCY