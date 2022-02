Jalil Lespert partage un tendre cliché souvenir avec Laeticia Hallyday

Love is in the air pour Jalil Lespert et Laeticia Hallyday. Malgré le temps qui passe, les deux tourtereaux sont chaque jour un peu plus amoureux et n’hésitent pas à se faire savoir. Lundi 31 janvier 2022, le réalisateur s’est par exemple saisi de son compte Instagram pour partager un tendre souvenir avec sa belle. Sur la photo en question, on peut ainsi voir le couple s’enlacer tendrement. Profitant d’une petite pause gourmande chez La Durée, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday semblent plus heureux que jamais. “Il y a an” simplement indiqué Jalil Lespert en légende. A noter que c’est Joy Hallyday, la fille adoptive de Laeticia et Johnnu Hallyday qui est l’auteure de ce beau cliché. “Belle photo les amoureux…. Plein de bonheur et d amour”, “Très beau couple” ou encore “Vous êtes magnifiques, profitez de ces moments d’amour et de bonheur” ont d’ailleurs commenté les internautes.

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday à New York

Pour rappel, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont en couple depuis 2020. Après avoir fréquenté Pascal Balland, la veuve de Johnny Hallyday a officialisé sa relation avec l’acteur et réalisateur de 45 ans. D’ailleurs, le couple a franchi un véritable cap en emménageant ensemble. Mais ce qu’ils aiment faire par dessus tout ? Voyager. Actuellement, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday profitent des paysages new-yorkais. Après avoir passé des fêtes de fin d’année en famille, Laeticia Hallyday a quitté Los Angeles pour partir sur la côte est des Etats-Unis. Depuis quelques jours en effet, la maman de Jade et Joy a posé ses valises à New York. Et le programme des amoureux est alléchant !

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday © Instagram

