As atividades serão realizadas na praça Almeida Gil e são gratuitas. Jambeiro confirma carnaval com música ao vivo e Bloco dos Bruto

Tradicional em Paraibuna, o Bloco dos Bruto será uma das atrações do carnaval de Jambeiro (SP), que volta a realizar a folia depois de três anos.

Além do desfile, a programação conta também com matinês e música ao vivo (confira a programação completa abaixo).

Todas as atividades são gratuita e serão concentradas na praça Almeida Gil, que fica na região central da cidade. As atrações serão realizadas entre os períodos da tarde e da noite.

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

19h: abertura com a banda Questão de Estilo e DJ Chicão

18/02 (sábado):

19h: banda Questão de Estilo, Maysa Ohashi e DJ Betinho

19/02 (domingo):

14h: matinê com DJ Chicão

19h: banda Questão de Estilo e Nyl Ferreira

20/02 (segunda-feira):

19h: banda Questão de Estilo

21/02 (terça-feira):

14h: matinê com DJ Betinho

19h: Bloco dos Bruto com presença de Lúcio Neves

