jamie-dornan-(50-nuances-de-grey)-:-cette-star-dont-il-embrassait-la-photo-chaque-soir-avant-d’aller-se-coucher

Une anecdote très embarrassante… En 2015, Jamie Dornan était élevé au rang de sex-symbol suite à son interprétation de Christian Grey dans le film Cinquante nuances de Grey. Si l’acteur britannique est le fantasme de nombreuses fans, il a lui-même était très attiré par une célèbre actrice lorsqu’il était adolescent ! Dans une vidéo publiée par la version britannique de Vogue, Jamie Dornan a en effet confié : “J’avais une photo en noir et blanc de Liv Tyler près de mon lit et je l’embrassais tous les soirs avant d’aller me coucher.” Le sourire aux lèvres, la star s’est rappelée : “Quand j’étais à New York, je l’ai rencontrée, mon amie le savait et m’a dit : ‘Jamie, as-tu parlé à Liv de cette époque ?’ Et j’ai dû lui dire en face, à Liv Tyler, que j’avais l’habitude d’embrasser une photo d’elle en noir et blanc tous les soirs.” Amusé, l’acteur a ajouté : “Elle était si adorable à ce sujet. Mais c’était mortifiant pour moi.“

Un an plus tôt, c’est dans l’émission de Kelly Clarkson que Jamie Dornan avait dévoilé avoir eu quelques béguins en grandissant, mais que Liv Tyler avait rapidement éclipsé les autres. Révélant qu’une de ses amis avait confié son secret à l’actrice, la star de Cinquante nuances de Grey a assuré que cette dernière avait bien réagi ! “Je parlais à Liv Tyler au téléphone, et je ne sais pas si vous connaissez Liv Tyler, mais elle a la voix la plus douce du monde. Elle était en train de dire : ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire, c’est la chose la plus adorable !’ Et moi, je me disais : ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je dois faire face à ça et dire à cette femme que j’avais l’habitude d’embrasser son visage tous les soirs.’ Mais elle était très cool à ce sujet.“

Jamie Dornan est heureux en amour

Si l’acteur de 39 ans n’a jamais été en couple avec Liv Tyler, il est un homme comblé auprès de la chanteuse et comédienne anglaise Amelia Warner. En couple depuis onze ans, le duo s’est dit ‘oui ‘le 26 avril 2013. Ensemble, le couple a trois filles : Dulcie (7 ans), Elva (5 ans) et Alberta (2 ans). Papa comblé, c’est dans les colonnes de la version britannique du magazine Vogue que Jamie Dornan avait confié : “J’adore la paternité. Ces dernières années ont été quelque chose. Mais on les a appréciées. (…) J’espère que je suis un bon papa. C’est la chose la plus merveilleuse que l’on puisse imaginer. Cela change totalement nos vies, mais uniquement de manière positive.“

