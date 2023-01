‘Janeiro Branco’: veja onde encontrar atendimento para esquizofrenia nas 5 maiores cidades da região de Campinas

Postos de saúde pública oferecem tratamento especializado a pacientes que apresentam transtornos mentais, desde moderados a graves. Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD) no Parque Itália, em Campinas

No mês de conscientização às doenças mentais, o “Janeiro Branco”, o g1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, reuniram locais das cinco principais cidades das regiões de Campinas (SP) e Piracicaba (SP) que oferecem tratamento para pacientes com esquizofrenia.

Esse tipo de transtorno mental afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza.

Conforme a diretriz do Ministério da Saúde referente à saúde mental, os pacientes com quadros psiquiátricos devem ser acompanhados ambulatorialmente nos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD e IJ) das prefeituras.

Campinas

Segundo a Prefeitura de Campinas, os principais serviços para este atendimento na cidade são os Caps. A esquizofrenia prioritariamente é atendida nos seis Caps III (24 horas) e nos quatro Capsij (infanto-Juvenil) quando o quadro surge em adolescentes.

O município também oferece 20 casas de SRT (Serviços Residenciais Terapêuticos). Já na parte de reabilitação tem dois núcleos de oficinas e trabalho, os Cecos (Centros de Convivência), importantes para vivências comunitárias e produção de cidadania.

Piracicaba

A Secretaria de Saúde de Piracicaba informou que os pacientes que buscam atendimento de saúde mental e esquizofrenia são acolhidos em três unidades da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), são elas: CAPS Vila Sônia e Vila Cristina e o CAPS 2 Bela Vista. Confira endereços:

CAPS Vila Cristina

Endereço: Rua dr. Antônio Augusto de Barros Penteado, 422 – Jardim elite

Telefone: 3402-3028 e 3413-4285

Horário de Funcionamento: das 8h às 18 horas

CAPS Vila Sônia

Endereço: Rua Dino Bueno, 565

Telefone: 3415-3343

Horário de Funcionamento: das 7h às 17 horas

CAPS 2 Bela Vista

Endereço: Rua Bela Vista, 665

Telefone: 3432-9964 | 3433-0312

Horário de Funcionamento: das 7h às 17 horas

Limeira

Em Limeira (SP), a Secretaria de Saúde, informou que a Unidade de referência para acolhimento e atendimento dos casos de esquizofrenia é o CAPS 2, por demanda espontânea acolhem atende pacientes com transtornos mentais graves e persistentes como esquizofrenia, depressão, bipolaridade entre outros transtornos.

Mas para casos de urgência ou emergência devem ser encaminhados para o hospital Humanitária no Jardim Nova Itália.

Sumaré

Sumaré (SP) conta com 3 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), são eles: CAPS II Orquídea (Adulto), CAPS IJ Espaço Viver (Infanto Juvenil) e CAPS A.D. Bordon (Especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas). Veja endereços:

CAPS ADULTO “ORQUÍDEA”

Rua Pedro Zacarchenko, 251, Jardim Planalto do Sol;

CAPS INFANTIL “ESPAÇO VIVER”

Rua Luiz José Duarte, 785, Centro;

CAPS ÁLCOOL E DROGAS

Rua Antonietta Ravagnani Tanner, 190, Residencial Bordon.

Indaiatuba

Na rede SUS de Indaiatuba, tem a Rede de Atenção Psicossocial que conta com ambulatório de psiquiatria para os casos moderados de esquizofrenia.

Para casos graves tem o CAPS II, um serviço de porta aberta, ou seja, o paciente com transtorno mental grave basta procurar o CAPS onde se inicia o processo de atendimento e elaboração de plano terapêutico com equipe multiprofissional.

