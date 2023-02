Janeiro contabiliza transtornos, estragos e volume de 327,8 milímetros de chuva em Palmas

Segundo balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva foi 10% acima da média registrada nos últimos 30 anos. Água encobre avenida Teotônio Segurado, durante forte chuva em Palmas

Reprodução

O mês de janeiro finalizou com registros de transtornos, estragos e um grande acumulado de chuva. Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram contabilizados 327,8 milímetros, o equivalente a 10% acima da Normal Climatológica, o valor médio calculado nos últimos 30 anos, que é de 298,6 mm.

Segundo o instituto, o maior acumulado de chuva em 24 horas foi registrado no dia 13 de janeiro, com 45,9 mm. Nesse dia, a forte chuva causou diversos estragos a comércios do Jardim Aureny III, na região sul da capital.

A força dos ventos fez com que telhados e estruturas de madeira voassem. Até uma placa de energia solar saiu do lugar. Quando caíram, deixaram um rastro de destruição.

Chuva arranca telhados no Aureny III

Divulgação

Em um salão de beleza, o forro começou a cair enquanto clientes eram atendidos. A dona, que está grávida, contou que os pedaços do teto começaram a cair em cima das pessoas que estavam no local e todos saíram correndo.

No dia 24 de janeiro, outra chuva forte deixou avenidas completamente cobertas pela água. Vídeos mostraram que a avenida Teotônio Segurado praticamente desapareceu. Veículos tiveram dificuldades para trafegar pela via e alguns pararam em pontos da cidade para esperar a água diminuir.

Temperatura em janeiro

Quanto às temperaturas, a média do mês de janeiro foi de 25,7°C, ficando 0,4°C abaixo da Normal Climatológica, que é de 26,1°C.

A maior e a menor temperatura máxima foi de 35°C e 27,2°C, registradas nos dias 31 e 05 de janeiro, respectivamente.

Enquanto a menor temperatura mínima foi de 20,5°C no dia 23 de janeiro e a maior foi de 23,9°C nos dias 03 e 26.

Vittorio Ferla