Jarry ému aux larmes dans En Aparté en revenant sur la réaction de sa mère après son coming out

Jarry est un humoriste très apprécié par les Français. Acteur mais aussi animateur, il est devenu un incontournable à la télévision. Mais le rôle dont il est le plus fier, c’est celui d’être père. En effet, en 2016, il accueille des jumeaux, nés par GPA. Mais avant de devenir cet homme si épanoui, Jarry a dû passer par des moments plus compliqués, notamment liés à son homosexualité. Mais s’il y en a bien une qui l’a toujours soutenu, c’est bien sa maman, Jocelyne. Invité sur le plateau d’En Aparté ce jeudi 10 mars 2022, l’humoriste a eu la surprise de voir une vidéo que sa maman avait tournée.

Jocelyne y raconte le jour où Jarry lui a annoncé son homosexualité : “Il est venu me voir un jour. Il m’a dit ‘Maman, tu t’assieds’. Je m’assieds et puis il me dit ‘Maman j’ai quelque chose à te dire : maman, je ne serais pas comme mes frères, je n’aurais pas d’enfants, je n’aime pas les femmes, je suis homo'”, s’est-elle rappelée, avant de poursuivre : “Mais que veux-tu que je dise ? ‘Ce n’est pas grave ça’. Il me dit ‘Tu ne vas pas me mettre à la porte ?’ J’ai dit ‘Non, t’es mon gars, je ne te mettrais pas à la porte’. C’est sa vie, c’est son corps. Ceux qui ne sont pas contents, on les laisse”. Des confidences touchantes pour cette maman, tellement fière de son fils.

Jarry : “J’ai une chance incroyable”

En entendant ces mots, Jarry a été bouleversé. Les larmes aux yeux, il m’a quelques secondes à réagir : “Ma mère, elle a arrêté l’école très tôt, elle a toujours vécu avec le temps. Et c’est vrai que j’avais très peur en lui annonçant que j’allais être gay, parce que tous les exemples que j’avais autour de moi, les parents mettent leurs enfants à la rue, à la porte. Je me suis dit : ‘Elle n’en connaît pas, on habite dans un tout petit village’ Comment est-ce-qu’elle va réagir parce qu’elle n’a pas peut être pas fait de longues études ma maman, elle ne connaît peut être pas énormément de choses mais elle aime profondément les gens, elle les accepte tels qu’ils sont et je trouve que ça ça vaut tout l’or du monde. Et j’ai une chance incroyable”. Une magnifique déclaration d’amour.

