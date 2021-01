jasmine-carrisi-bellissima-nella-foto-al-tramonto:-il-commento-di-loredana-lecciso

Jasmine Carrisi ha pubblicato una foto su Instagram al tramonto con un cielo plumbeo alle spalle: è arrivato anche il commento di mamma Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi ha reso pubbliche da poco due foto in cui si mostra bellissima e vestita con una felpa verde tipica delle star dell’hip hop e una maglietta nera che mette in risalto la sua carnagione chiara e i capelli lunghi e biondi. Gli occhi chiari sono evidenziati da un make up confezionato ad hoc per lei. L‘affascinante 20enne ha accompagnato il suo scatto da una didascalia scritta in inglese in cui risalta una parola “Shawty“, che nello slang americano è un vezzeggiativo usato per definite una attraente ragazza popolare proprio nell’hip hop d’oltreoceano. Con questa frase Jasmine Carrisi quindi invita una rockstar a fare un giro con lei. I suoi follower avranno sicuramente accolto il suo invito mentre mamma Loredana Lecciso ha risposto al commento della figlia con tanti cuoricini verdi, lo stesso colore usato dalla figlia.

I prossimi progetti di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi sembra sempre più proiettata verso una luminosa carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo il successo ottenuto per la sua partecipazione insieme a papà Al Bano nella fortunata trasmissione Rai The Voice Senior, la piccola di casa Carrisi sta facendo del suo meglio per guadagnarsi una fetta di pubblico. Recentemente nello studio di Verissimo è riuscita a farsi apprezzare grazie all’interpretazione del suo singolo Ego. Un brano con il quale la cantante ha voluto in un certo senso presentare il suo stile artistico ben lontano dalle note del popolare papà. Una strada che se a qualcuno potrebbe sembrare in discesa è in realtà ricca di insidie per la giovane figlia d’arte.

Il paragone è spesso inevitabilmente dietro l’angolo infatti ma Jasmine dimostra già di avere il carattere e il talento per riuscire a smarcarsi dalle ombre ingombranti dei genitori.