Jasmine Carrisi frecciata a Romina Power: “Non è come sembra, ecco la verità su di lei”

Jasmine Carrisi frecciata a Romina Power: “Non è come…” Messa da parte la timidezza, Jasmine Carrisi negli ultimi anni si è lasciata andare più volte a delle rivelazioni pubbliche sulla sua famiglia allargata. Oltre ad essere molto attiva sui social dove può contare su un nutrito seguito. La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso dopo le sue prime esperienze sul piccolo schermo ed il suo debutto nel panorama musicale, ha acquisito maggiore sicurezza di sé. Per questo ha sempre parlato apertamente delle relazioni con tutti i suoi fratelli.

Jasmine ha confidato di avere con ognuno di loro un rapporto alquanto stretto, anche se con i suoi fratelli maggiori non si vede frequentemente. Ma la giovane Carrisi ha anche reso noto la natura del suo rapporto con l’ex moglie di suo padre. Parlando dei rapporti con Romina Power, Jasmine Carrisi si è lasciata sfuggire delle dichiarazioni alquanto sorprendenti ed inedite. Visto che non si era mai espressa prima sulla madre dei suoi fratelli.

Anche lei ha una relazione conflittuale con la Power. Come quella da sempre in corso tra Yari, Cristel e Romina Jr. e Loredana Lecciso? Su questo argomento si è esposta la figlia del cantante pugliese, lasciandosi andare a delle confidenze alquanto private e curiose. Da quanto rivelato da Jasmine in un’intervista di qualche tempo fa concessa al Corriere è emerso un retroscena interessante. A differenza di sua madre, lei ha un rapporto disteso e civile con Romina Power.

Un particolare che ha condiviso senza remore la giovane. Che raccontando un aneddoto legato ad una reunion familiare a Cellino San Marco, nel corso del primo lockdown per via della pandemia, ha svelato dei dettagli inediti. In quell’occasione quasi tutta la famiglia allargata Carrisi ha avuto modo di riunirsi e quella è stata per lei l’occasione che le ha permesso di entrare in contatto con la madre delle sue sorelle maggiori e di suo fratello Yari, con il quale condivide la stessa passione per la musica e con cui per questo si confida molto.

Jasmine Carrisi ha spiegato di aver avuto modo di approfondire la conoscenza con Romina Power che in passato ha incontrato solo in rare occasioni. Pare, da quanto confidato dalla giovane, che ha avuto modo di intrattenere con la Power delle piacevoli conversazioni trovando diversi argomenti interessanti su cui dibattere. Nella sua intervista per il Corriere, Jasmine ha infatti svelato che ha parlato con l’ex moglie di suo padre di Los Angeles, una cittadina americana che la Power conosce bene e che attira il grande interesse della giovane Carrisi, che ha confidato che sogna di potersi un giorno trasferire proprio lì

