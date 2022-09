Jasmine Carrisi, frecciatina al veleno contro Romina Power. “Ecco perchè vuole tornare qui”. I fan si scatenano

Poche ore fa, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha pubblicato un video su tik tok che ha già fatto il giro del web. Lo stupore da parte degli utenti è stato dettato dal fatto che la ragazza abbia lanciato un chiaro messaggio a Romina Power e alle due sorellastre, Romina Jr e Cristel. Una vera frecciatina che nessuno si aspettava. Il tutto è nato in seguito alla puntata di Verissimo di domenica 18 settembre. Ecco tutti i dettagli.

Ospiti del salotto di Silvian Toffanin sono state Romina Power e le sue figlie Cristel e Romina Jr. L’intervista è cominciata con le dichiarazioni a cuore aperto della cantante che ha raccontato che nell’ultimo periodo ha trascorso momenti difficili, legati a problemi di salute. La Power ha, infatti, rischiato di perdere la capacità di camminare. Motivo per cui ha dovuto sottoporsi ad un’operazione al ginocchio. “Non ero più in grado di camminare. Il processo di riabilitazione è molto lento ma soprattutto doloroso. Ma non demordo. Poco a poco sto recuperando”. Proprio in seguito a tale periodo ha, dunque, preso una decisione che non è andata giù a Jasmine.

Romina Power ha rivelato di voler tornare in Puglia, a Cellino San Marco, ma non per Al Bano, semplicemente perché ha voglia di tornare in un luogo che l’ha sempre ospitata, capita e fatta sentire a casa. Insomma la decisione è stata dettata dalla necessità di un benessere fisico e mentale dopo un periodo difficile. Lì, però, vive anche la seconda famiglia di Al Bano composta da Loredana Lecciso e i loro figli Al Bano Jr e Jasmine. Proprio quest’ultima non ha esitato a reagire in seguito all’ intervista a Verissimo.

Jasmine, infatti, ha, poco dopo, pubblicato un video su Tik Tok con una vena ironica e divertente mentre ballava. Il video, però, come descrizione aveva le seguenti parole “Dopo averti chiesto una foto ti chiedono “Ma quale figlia di Al Bano sei?“. Si è trattato, senza dubbio, di un escamotage per affermare la sua presenza dopo l’apparizione delle sorellastre e della Power. Il suo gesto è stato come a voler dimostrare che la famiglia attuale di Al Bano è composta da lei, suo fratello e sua mamma Loredana. E, di certo, il ritorno di Romina in Puglia non è ben voluto da loro.

Al Bano, però, dal suo canto, ha sempre cercato di mettere la pace e la serenità tra le due famiglie cercando di essere anche un papà neutrale, soprattutto in televisione o dinanzi a domande scomode. Il cantante pugliese è senza dubbio legato a tutti i suoi figli e anche con Jasmine ha, ormai, un bellissimo rapporto, anche lavorativo tanto che hanno partecipato insieme al programma The Voice Senior. Ma cosa accadrà quando si ritroveranno tutti insieme? Riuscirà a regnare la pace? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

Jasmine Carrisi, frecciatina al veleno contro Romina Power. “Ecco perchè vuole tornare qui”. I fan si scatenano scritto su Più Donna da Imma Bartolo.